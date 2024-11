La reacción del Barça al NO de Nico Williams: un fichaje mejor por menos de 100M

El actual tridente del Barça es una auténtica delikatessen. Con Raphinha, Robert Lewandowski y Lamine Yamal a un nivel soberbio, se antoja complejo imaginarse una línea de ataque de mayor nivel. Sin embargo, en esa parcela ha surgido un gran problema: más allá de estos tres, no hay vida.

El fondo de armario no es para nada el deseado, con jugadores como Ferran Torres, Ansu y Pau Víctor a años luz de los titulares. Es por eso que desde la dirección deportiva ya están valorando hacer una incorporación para la posición de extremo izquierdo que brinde competencia al brasileño. Y es de conocimiento popular que el gran deseado es Nico Williams; no obstante, el 'no' del jugador del Athletic Club ha provocado que el Barça haya ampliado el horizonte.

En este orden de ideas, Joan Laporta se estaría plantenado abrir la opción de Kvaratskhelia, el talentosísimo jugador del Nápoles. El georgiano es uno de los grandes deseados por la élite del fútbol europeo y el Barça querría unirse a la puja. Eso sí, todo depende de un factor.

Kvaratskhelia tiene la llave

La cuestión es que el contrato actual de Kvaratskhelia tiene una durabilidad vigente hasta 2027, pero desde el club del sur de Italia ya están trabajando en renovarlo. El atacante no descarta esta opción, pero quiere añadir una variable: una cláusula de rescisión de 70 millones de euros. De Laurentis, sin embargo, quiere mantenerla por encima de los 100 'kilos' a sabiendas del gran cartel que tiene el bueno de Kvaratskhelia.

Evidentemente, ese centenar de millones no es una opción valorable para el Barça, pero si finalmente se reduce a los 70, otro gallo canta. Y medios cercanos al club gli azzurri aseguran que Kvaratskhelia ha recibido con agrado el interés del club culé. Sabe, además, que no es una operación que deba precipitarse y cerrarse con demasiada prisa, pues es todavía joven (23 años) y aún le quedan muchos años a un alto nivel.

En el Barça también quieren ser pacientes y seguir monitorizando a Kvaratskhelia hasta que todo empiece a esclarecerse más. Son sabedores que De Laurentis es un hueso duro de roer en cualquier negociación y que no dará su brazo a torcer si además de vender a su estrella se trata. Por eso, esperan que la cláusula de Kvaratskhelia pueda reducirse a los 70 millones y entonces ahí empezar a moverse.

Eso sí, siempre mirando de reojo si la opción de Nico Williams puede reactivarse en algún momento. El jugador de la selección española sigue siendo la gran prioridad y el gran capricho del Barça. Pero, de momento, su negativa es clara; y por eso se está empezando a contemplar la opción de Kvaratskhelia.

El georgiano, de momento, sigue a lo suyo. Esta temporada ya ha anotado 5 goles y ha repartido 2 asistencias en las 12 primeras jornadas de la Serie A. Ningún jugador del Napoli ha visto puerta más veces de momento que Kvaratskhelia; ni siquiera el '9' titular, Romelu Lukaku.