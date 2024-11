Mejor que Marc Casadó y Moleiro: Deco no olvida a la joya de Las Palmas, fichaje TOP

Todo funciona a la perfección en la actualidad en el Barça y la felicidad abruma el día a día culé. Sin embargo, en los despachos de la entidad catalana son conscientes de que el próximo verano volverá a estar bastante movido, pues volverá a haber algunas posiciones que requerirán de movimientos. Sin ir más lejos, la del mediocentro.

Aunque la fisura del pasado reciente ya está más que solventada por la estelar irrupción de Marc Casadó, todo apunta a que Frenkie de Jong hará las maletas. Por eso, Deco ya empieza a valorar algunas opciones que puedan subir la medular del Barça tanto a corto como a medio plazo. En este orden de ideas, Alberto Moleiro se postula como un candidato más que válido; es un auténtico jugón y tiene una proyección abismal.

De hecho, Moleiro ya se ha dejado querer y recientemente ha asegurado en una entrevista que "ojalá estar en un grande como el Barça". Sin embargo, Alberto Moleiro no es el único jugador de la UD Las Palmas que ha llamado la atención de los culés. También lo ha hecho una de las grandes revelaciones de este primer tramo de temporada, Dário Essugo.

Dário Essugo, mejor que Marc Casadó y Moleiro: Deco lo quiere

El pivote luso fue una de las opciones que se valoraron en el seno del Barça para reforzar el centro del campo el pasado verano. No obstante, tal y como se ha sabido hace poco, las negociaciones entre Barça y Sporting de Portugal no fructificaron. No lo hicieron porque los lisboetas no estuvieron dispuestos a aceptar la opción de compra que los culés querían incluir en la cesión por Dário Essugo.

Y ahora, unos meses después, el nivel de Dário Essugo no ha hecho más que crecer exponencialmente y Deco ha vuelto a reactivar su interés, según Estadio Deportivo.

En su préstamo simple en Gran Canaria, Dário Essugo se ha convertido en el pulmón del equipo, estando siempre en el lugar exacto y en el momento preciso. También está destacando en su habilidad para salir con el balón jugado, convirtiéndose en la primera referencia que tienen los centrales canarios cuando buscan construir jugadas desde atrás.

Por eso, Deco no se olvida de Dário Essugo y tiene pensado volver a intentar su fichaje en verano de 2025, cuando retorne al Sporting. El club de la capital portuguesa, sin embargo, no parece que vaya a ponerle las cosas fáciles al Barça ni a ningún equipo que se interese en él. Tienen depositada una enorme confianza en él y le ven como una pieza fundamental para su futuro, pero, aun así, el Barça lo intentará.