De Jong deja KO a Luka Modric: la respuesta del Barça es contundente, fichaje top

Aunque viven en dos realidades económicas prácticamente paralelas, Barça y Real Madrid están coincidiendo últimamente en varias pujas por algunos jóvenes talentos. Ambos van de la mano en el objetivo de pescar a aquellos jugadores que empiezan a brillar en Europa o en Sudamérica y que prometen muchos años de buen fútbol. Y ahora ha vuelto a ocurrir.

El Barça, por su parte, está empezando a ver la luz al final del túnel con el eterno caso de Frenkie de Jong. Tras varios meses de incertidumbre, parece ya resuelto que el neerlandés no renovará con el club culé, con quien está vinculado contractualmente hasta 2026. Por eso, Deco y su equipo de ojeadores han empezado a rastrear el mercado y han hallado una opción interesantísima en el fútbol croata.

La ilusión de Luka Modric, pisoteada por Frenkie de Jong

Mientras el Barça busca reforzar su centro del campo, Luka Modric ha hablado con Florentino Pérez para hacer lo mismo. En concreto, el '10' del Real Madrid le ha presentado al presidente un posible fichaje con el que dar un golpe encima de la mesa. Se trata de un joven compatriota que está brillando en Europa y que ha llamado la atención de Barça y Madrid.

Martin Baturina es uno de los nombres que baraja el Real Madrid, pero el Barça también lo quiere para reforzar la posición de pivote y suplir a Frenkie de Jong. Este joven croata está despuntando en el balompié del país balcánico y ya son varios los grandes clubes del Viejo Continente que anhelan su fichaje. 21 años, bajito (1,72 metros), habilidoso en la conducción y con una espléndida visión de juego; un jugón en toda regla que recuerda a Luka Modric.

De hecho, el Barça no es el primer equipo español que se fija en él y que estudia su fichaje. Como hemos dicho, el propio Real Madrid ya habría incluso intentado negociar con el jugador, tal y como ha informado Sky Sports Alemania. Sin embargo, la propuesta enviada por Florentino no sería del agrado de Martin Baturina, pues incluía dos años de cesión en algún equipo español, y ha sido rechazada.

Este pequeño detalle es el que ha llevado a Martin Baturina a declinar la propuesta del Real Madrid, que habría estado recomendada por Luka Modric. Tantas cosas tienen ambos en común —salieron del Dinamo Zagreb, misma posición y prestaciones similares—, que incluso a Martin Baturina ya se le apoda como 'el nuevo Modric'. Al '10' del Madrid le hubiera encantado que el joven hubiera sido su sustituto en el Santiago Bernabéu, pero no va a poder ser así.

El Barça se mete en la puja

Tras conocer el "no" de Martin Baturina al Real Madrid, el Barça ha hecho acto de presencia en la carrera por su fichaje. Deco, consicente de la decisión final de Frenkie de Jong de no renovar, intentará convencer al joven croata para que juegue en el Camp Nou. Por su parte, Luka Modric no podrá acoger a Baturina en el Bernabéu, pues la propuesta de Florentino ha sido rechazada.

Ahora, con la determinación de Frenkie de Jong de abandonar el Camp Nou, el Barça puede ir a por un refuerzo para esa posición y Martin Baturina es una opción 'top'. Eso sí, Deco deberá lidiar con una alta competencia, pues, como decíamos, hay muchos equipos de alta entidad en Europa interesados en este jugador. Es hermano, por cierto, de Roko Baturina, del Málaga.