Nico Williams estuvo, durante muchos meses, en la lista de próximos fichajes del Barça, pero su fichaje ha quedado totalmente descartado y el club culer ya revela el motivo real. A pesar de los rumores existentes, el Barça ya confirma lo que empezaba a ser una evidencia: Nico Williams ha perdido la oportunidad de su vida y no será culer. En torno a Nico Williams ha habido todo tipo de rumores, pero el Barça ha decidido hacer oficial el motivo por el que el extremo del Athletic Club no vendrá.

El Barça confirma el adiós final y definitivo a Nico Williams, no vendrá: "Preferimos fichar a..."

Oficial, este es el motivo por el que el Barça no ficha a Nico Williams: 'Hay otro...'

¿Por qué el Barça no fichará a Nico Williams? Pues porque el club que lidera Joan Laporta ha puesto la lupa en Mohamed Salah, extremo del Liverpool de 32 años. Salah termina contrato con el Liverpool este próximo junio de 2025 y no ha llegado a un acuerdo para renovar, motivo por el que llegaría libre al Barça. Si el Barça se olvida de Nico Williams es, en gran parte, porque Joan Laporta quiere contar con Mohamed Salah, que llegaría libre para reforzar las bandas atacantes: es oficial.