Una leyenda del Barça pone en su sitio a Hansi Flick, mensaje directo: ' No ha...'

Thierry Henry se ha convertido en uno de los analistas televisivos de mayor prestigio. Actualmente es comentarista de Champions en la cadena CBS Sports y sus comentarios no dejan indiferentes. Henry habló del Estrella Roja-Barça de la cuarta jornada de Champions y sus declaraciones fueron cuanto menos curiosas.

Thierry Henry declaró abiertamente en favor de Xavi Hernández, afirmó que se le había de reconocer al anterior técnico de Terrassa el mérito del actual Barça. Henry no cree que Hansi Flick haya iniciado una nueva era en el equipo sino más bien recoge el legado de Xavi. Henry continuó afirmando que Flick había sido inteligente continuando el trabajo que inició Xavi Hernández y ahora está recogiendo los frutos del trabajo.

Henry considera que Xavi dio la alternativa a los Cubarsí, Lamine Yamal etc y lo que ha hecho Flick es consolidarlos en el once titular. Henry conoce muy bien a Xavi de su etapa en el club como compañeros desde 2007 al 2010. Henry quiso dar mérito y reconocimiento al trabajo realizado por el ex técnico del Barça.

Hansi Flick y el trabajo en el Barça

Para Thierry Henry los elogios al técnico alemán son merecidos aunque considera que el inicio de todo el proceso de cambio debe centrarse en Xavi Hernández. Henry no está de acuerdo que el mérito del renacimiento del actual Barça, tras varios años de vacas flacas, se lo lleve íntegramente Flick. Henry apuntó al Barça como uno de los candidatos a ganar la Champions de esta temporada, está en el buen camino, señaló el francés.

Las declaraciones de Henry no han pasado desapercibidas y para algunos, sin llegar a ser polémicas son cuanto menos curiosas. Henry considera que el equipo actual lo había formado Xavi y que en los dos años de jugar juntos han aprendido y han construído el carácter del equipo. Después de superar campañas complicadas, han pasado a dar lo mejor de ellos y se demuestra en su actual rendimiento.

El éxito de Hansi Flick que retrata la era de Xavi Hernández

Los datos contradicen la percepción de la leyenda del Barça. La rápida metamorfosis del equipo en términos de ofensiva y números de goles, convierten a este nuevo Barça en una máquina de anotar. Los récords que está estableciendo el Barça de Flick lidera las ligas europeas y sus registros no se veían desde hace más de una década.

El actual Barça acumula una media de 3-4 goles por partido en todas las competiciones. El Barça ya es el primer equipo realizador en Champions con 15 goles, superando al Borussia Dortmund con 13. Todos los registros conseguidos por el técnico alemán contrastan con los de Xavi, netamente inferiores a los citados.