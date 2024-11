Carlo Ancelotti desvela el verdadero problema de Kylian Mbappé: ' No es...'

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, compareció ante los medios en rueda de prensa después de la derrota contra el Milan y dejó entrever los problemas del equipo. El entrenador blanco no quiso entrar a comentar las posibles razones de la no convocatoria de Mbappé por parte del seleccionador francés Deschamps en los dos próximos partidos de selección. En rueda de prensa antes del partido ante Osasuna en Liga, Ancelotti ha vuelto ha pasar revista a la actualidad del equipo blanco.

Antes las duras derrotas ante el Barça y AC Milan en Champions, Ancelotti ha afirmado de haber detectado los problemas del equipo. Ancelotti ha declarado que son conscientes de lo que está pasando y ahora hay que demostrarlo en la práctica. Carlo Ancelotti aboga que se tiene que aprender de los errores cometidos y comenzar a cambiar ciertos aspectos.

Ancelotti ha hablado claro, el problema del Real Madrid no es un tema ofensivo sino que viene marcado por el tema defensivo. De la misma forma, personaliza el problema de Mbappé, no es tema de posición ofensiva, más bien defensiva. El entrenador blanco espera que ante Osasuna se comience a ver la mejora del equipo y pongan en práctica lo que han habaldo durante la semana para mejorar el tema defensivo.

El mal momento de Mbappé

Carlo Ancelotti ha admitido que Mbappé está viviendo momentos complicados, no está pasando por su mejor versión. De la misma forma, ha querido dejar claro que no es solo un tema del francés sino todo el equipo. El técnico italiano ha declarado que lo que le está pasando a Mbappé también lo están pasando otros futbolistas como Vinicius, Bellingham, Rodrygo...

Ancelotti está convencido que entre todos sacarán la situación adelante, hay que estar unidos, entrenar y trabajar bien y corregir errores. Para Ancelotti no es momento de hablar de fichajes, considera que la plantilla está capacitada para luchar por todas las competiciones en juego. Ancelotti espera una mejor versión del Madrid ante Osasuna y se demuestre el trabajo que han llevado a cabo toda la semana para paliar los errores cometidos.

Las posibles soluciones de Ancelotti

Ancelotti no quiso hablar de un posible cambio de posición del inglés Bellingham, no es un problema de posición, no es un problema ofensivo, es un problema defensivo, repitió varias veces. Tampoco se trata de situar a Vinicius de 9. No quiero cambiar la posición del jugador que marca la diferencia, Mbappé tiene las características de jugar como ariete.

Sobre Valverde comentó que ya cuentan con el centrocampista, se ha recuperado bien y está listo para jugar. También valoró lo que los jóvenes como Arda y Endrick pueden aportar al equipo para salir del bache actual. Ancelotti ve al equipo unido, motivado y consciente que tienen que enfrentar el partido de Osasuna de forma diferente a los anteriores y revertir la situación.