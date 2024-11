El Barça llegaba en racha, pero no pudo superar a la Real Sociedad (1-0) en un partido que estuvo protagonizado por la polémica arbitral en una acción de gol legal. Horas después del partido en Anoeta (San Sebastián), la indignación en Can Barça sigue siendo considerable, pues existe la sensación de que hubo 'mano negra' por parte del equipo arbitral. Sin ir más lejos, un gol legal de Lewandowski en el minuto 12 fue anulado por una sentencia incorrecta del sistema de fuera de juego semiautomático, que perjudicó claramente al Barça.

La indignación en el Barça es total y las reacciones en caliente no se han hecho esperar: no solo la afición del club culer estalla en redes sociales, también hay futbolistas. De hecho, la primera reacción por parte del Barça ha llegado de una estrella del primer equipo, que no dudó en cargar contra el error del bloque liderado por Cuadra Fernández. El Barça llegaba líder al duelo contra la Real Sociedad, pero se marchó de Anoeta con la sensación de que había sido claramente perjudicado con una acción protagonizada por el VAR.

El Barça no cuajó un buen partido contra la Real en Anoeta, pero existe la sensación de que, si el primer gol de Lewandowski hubiese subido al marcado, todo sería diferente. Y es que el Barça estalla contra el VAR y contra el equipo colegial liderado por un Cuadra Fernández que se vio 'fastidiado' por Del Cerro Grande, árbitro en sala VOR. El primero en alzar la voz ha sido una de las grandes estrellas del Barça, que no ha dudado a la hora de tirar de humor en las redes sociales.

El Barça estalla contra el VAR, la estrella se burla del 'robo' en Anoeta: 'Pies y...'

El Barça ofreció su peor versión contra la Real Sociedad, pero eso no quita que fuese claramente perjudicado por una acción de gol legal que debería haber subido al marcador. Robert Lewandowski batió a Remiro en el minuto 12 de partido y la acción fue anulada por un fuera de juego inexistente. El fuera de juego semiautomático se 'atragantó' y falló, pero Del Cerro Grande evitó revisar el resultado de la máquina y, por ende, el error fue omitido por el equipo arbitral.

Ante esta situación, el Barça está muy enfadado y molesto, pues considera que no se hace un debido uso de la tecnología. Es evidente que el fuera de juego semiautomático es una gran herramienta, pero debe estar controlada por un humano y anoche no fue así en Anoeta, donde se produjo un robo. Las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar y una estrella del Barça también tira de humor para hacer referencia a la jugada de la que todos hablan.

El primer jugador del Barça en estallar contra el VAR ha sido Raphinha, extremo brasileño y capitán del primer equipo culer. El brasileño subió una historia a Instagram haciendo referencia a los "pies enormes y largos" de Lewandowski, pues en la recreación del 'outside' parece que el polaco tenga una talla 56.

Después de las declaraciones de Iñaki Peña o Casadó, Raphinha fue más allá y se lo tomó con humor en sus redes sociales, aunque el enfado en el Barça es mayúsculo.