Las horas van pasando y cada vez conocemos más detalles de lo sucedido anoche en Anoeta. Robert Lewandowski, el goleador del Barça, adelantó a los de Flick a los 12 minutos, pero el VAR rápidamente anuló el tanto por fuera de juego del polaco. En un primer momento la decisión del colegiado parecía ser correcta y muy bien calculada, pero tras analizar detenidamente la imagen podemos asegurar que el error fue mayúsculo.

En líneas generales, el Barça fue superior a la Real Sociedad. Los primeros minutos fueron una concatenación de ocasiones para ambos equipos, pero fue Robert Lewandowski el que tuvo la fortuna de aprovechar un rechace dentro del área para adelantar al Barça. La jugada, iniciada por De Jong, terminó con el '9' enviando el balón al fondo de las mallas, pero Cuadra Fernández recibió instrucciones directas del VAR y terminó anulando la jugada.

En el descanso, consciente de su error, Cuadra Fernández estuvo dialogando con Hansi Flick sobre el fuera de juego de Robert Lewandowski. Según el periodista de Sport, Toni Juanmartí, el árbitro del partido salió del vestuario diciendo "¿Qué puedo hacer yo?", en clara referencia al gol que terminó siendo anulado. Sin duda, un despropósito de grandes dimensiones del que hoy conocemos todavía más detalles.

Desvelan la verdad sobre el fuera de juego de Robert Lewandowski en Anoeta: ¿Qué pasó?

Según el VAR, Robert Lewandowski tiene el pie ligeramente adelantado al de Aguer. Sin embargo, en la imagen que mostró la realización se puede ver claramente como es el defensor de la Real Sociedad el que está más atrasado que el ariete del Barça. Por lo tanto, el VAR confunde al '9' del Barça con el defensor de la Real Sociedad y el gol debería haber subido al marcador.

Pero hay más, pues además del error a la hora de identificar la bota de Robert Lewandowski, la realidad es que el frame seleccionado no corresponde al momento del pase. El VAR detiene la imagen en el momento equivocado, y en ese frame sí que Lewandowski está por delante de Aguer. Sin embargo, en el momento en el que el holandés impacta con la pelota, el polaco está en posición correcta.

Hansi Flick reacciona al fuera de juego de Robert Lewandowski

Tras el partido, las reacciones no tardaron en llegar y Hansi Flick fue uno de los primeros en pronunciarse. El técnico culé, que no pudo conseguir una nueva victoria ante la Real Sociedad, quiso comentar la polémica ante los medios acreditados. Y para hacerlo no tuvo reparos en contar la verdad.

Hansi Flick apareció en sala de prensa visiblemente enfadado. "Vi las fotos y la decisión fue incorrecta, es un gol válido, está muy claro, el gol tenía que ser válido", dijo. La jugada, sin duda, traerá cola.

Con la derrota, el Barça sigue líder, pero el Real Madrid podría ponerse a solo 3 puntos si gana al Valencia en la jornada que fue suspendida por la DANA. Habrá que ver cómo reacciona el Barça a este duro golpe.