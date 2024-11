El Barça cae ante la Real Sociedad y Hansi Flick ya tiene un motivo: 'El próximo...'

El Barça no ha tenido un partido fácil en Anoeta y finalmente ha terminado cayendo por 1 a 0. La Real Sociedad parece haber dado con la tecla para deshabilitar el fuera de juego de los de Hansi Flick y se han llevado los tres puntos con bastante solvencia. Ocasiones no han faltado para ninguno de los dos, pero los locales han estado más acertados de cara a puerta.

Y eso que la primera mitad no empezaba nada mal para el Barça. Hansi Flick ha presentado su once de gala a excepción de Lamine Yamal, que está lesionado, y Lewandowski ha abierto el marcador a los 12 minutos de juego. Eso sí, el polaco estaba en posición incorrecta por menos de medio pie y el tanto no ha subido al electrónico.

En cambio, Becker sí que ha acertado y ha puesto por delante a la Real Sociedad. Los de Imanol han perdonado mucho y han convertido a Iñaki Peña en protagonista. Sin embargo, pese a que el rendimiento del portero del Barça no ha sido del todo malo, Hansi Flick tiene luz verde para tomar la decisión que lleva tiempo esperando.

El Barça pierde y Hansi Flick mueve ficha

Tras la lesión de Ter Stegen, todas las miradas apuntaron a Iñaki Peña. El eterno suplente volvía a tener una oportunidad de demostrar su talento y mejorar sus prestaciones, pues la realidad es que el curso pasado dejó mucho que desear. Encajó muchos goles y fue, en parte, culpable de la debacle que terminó con la etapa de Xavi en el banquillo culé.

Pese a su bajo nivel, Hansi Flick ha confiado en él y le ha otorgado la titularidad. Y eso que también ha llegado Szczesny. El polaco firmó con el Barça para ocupar el lugar de Ter Stegen, pero hasta ahora no ha podido jugar; un escenario que podría cambiar tras la derrota de esta noche.

Szczesny por Iñaki Peña: es cuestión de tiempo, Hansi Flick lo sabe

Ante la Real Sociedad, Iñaki Peña ha detenido 4 disparos a puerta y, en líneas generales, se ha mostrado bastante sólido. Sin embargo, en el gol de Becker ha hecho la estatua y Hansi Flick podría aprovechar la ocasión para hacer debutar a Szczesny.

Vermos qué sucede en los próximos compromisos del Barça, pero parece claro que el debate entre Iñaki Peña y Szczesny está abierto. La derrota del Barça puede traer consecuencias, pues Hansi Flick no se casa con nadie.