Eric García tenía razón: Hansi Flick lo sabe y le hace caso, pide el mismo fichaje

Un partido de fútbol genera todo tipo de emociones y eso provoca que sobre el verde se digan y hagan muchas cosas que en una situación normal serían casi impensables. Sobre todo, teniendo en cuenta que hay decenas de cámaras grabándoles y millones de personas viéndoles. Pero, a veces, esto es inevitable; sobre todo, en un Clásico.

Algo así ocurrió con Eric García en la temporada 2021/22, cuando le dedicó a Vinicius unas palabras que muchos aficionados del fútbol han sacado esta semana del baúl de los recuerdos. "Tú el año que viene balón de oro", le dijo el del Barça al brasileño después de un pique ocurrido en un ataque del Madrid. Y teniendo en cuenta que este galardón se entrega a temporada vencida, el vacile del jugador de Martorell ha terminado convirtiéndose en certero.

Lo que ha ocurrido esta semana con Vinicius ya nos lo sabemos de memoria. Y quizá el propio Eric García también lo podía sospechar no sólo cuando soltó ese comentario al '7', sino también cuando afirmó que le entregaría el balón de oro a Rodri. Y eso es precisamente lo que ha terminado ocurriendo.

Eric García y Hansi Flick estarían encantados de contar con Rodri

Que haya ganado este premio individual no ha cambiado absolutamente nada, pues es evidente que Rodri ha sido un jugador que ha agradado siempre a la directiva del FC Barcelona. Quien todavía no se había mojado sobre su posible contratación era un Flick que ahora ya sí que se ha subido al barco. Y es que algunos medios cercanos a la actualidad de la entidad catalana afirman que el Barça está empezando a sopesar traerse a Rodri.

Fue el propio Rodri quien aseguró durante la gala del pasado lunes que, pese a que está muy cómodo en Manchester, le encantaría poder retornar al fútbol español. No habló de plazos y de momento se le ve muy cómodo en el Etihad. Pero es evidente que, en caso de que terminara produciéndose, el Barça es un equipo que se ajusta a la perfección a su idiosincrasia y estilo de juego.

Rodri ha mostrado su mejor versión estando bajo las órdenes de un Pep Guardiola que representa a la perfección lo que es el ADN Barça. De hecho, si se confirman los rumores de que Guardiola podría abandonar el City más pronto que tarde, eso podría abrir las puertas a una hipotética llegada de Rodri al Barça.

Por ahora, no es más que un interés que todavía no se ha traducido en oferta, pero el escenario podría cambiar próximamente. Sobre todo, teniendo en cuenta que los culés siguen necesitando el fichaje de un pivote, y no hay ninguno mejor que Rodri.