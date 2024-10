¡El Balón de Oro se mofa de Vinícius Júnior! Provocación conjunta con el Barça: 'P...'

Vinícius Júnior, extremo izquierdo del Real Madrid, se ha convertido, sin lugar a dudas, en el gran protagonista de la gala del Balón de Oro que se ha celebrado en París. El brasileño esperaba recibir su primer Balón de Oro, pero a horas de que la gala diese comienzo se ha enterado de que no iba a ser el ganador del galardón. La reacción del Real Madrid fue contundente: ni Vinícius Júnior ni ningún miembro del club acudió a la ceremonia de premios en señal de protesta contra la UEFA y France Football.

A pesar de que Vinícius Júnior no ha estado de cuerpo presente en la gala del Balón de Oro, el brasileño ha sido protagonista de todo tipo de memes y provocaciones. Ahora bien, las redes sociales han ardido en el momento en que la propia organización del Balón de Oro ha emitido una enorme provocación conjuntamente con el Barça, club protagonista. Vinícius Júnior no ganará el Balón de Oro, pero sí que tendrá argumentos para motivarse y volverlo a intentar durante la presente temporada oficial con el Real Madrid.

Vinícius Júnior decidió no viajar a París, en parte por el tremendo enfado de un Florentino Pérez que no daba crédito. En Madrid daban por hecho que Vinícius Júnior sería el ganador del Balón de Oro, pero no será así, lo que ha provocado un gran incendio en las redes sociales. De hecho, el directo oficial de la gala del Balón de Oro ha contribuido a ello: provocación conjunta con el Barça para hacer más daño a Vinícius Júnior.

Vinícius Júnior queda en rídiculo, sin Balón de Oro y con una mofa tremenda por parte del Barça

Vinícius Júnior esperaba ganar su primer Balón de Oro, pero tendrá que esperar a ser votado y elegido en una próxima edición organizada por la UEFA y por France Football. El mundo del fútbol se ha visto sorprendido durante este lunes al mediodía, cuando ha saltado la bomba: Vinícius Júnior no gana el Balón de Oro y las redes sociales estallan.

Lo curioso de todo esto es que las provocaciones también han llegado por parte de la organización, que ha publicado un conjunto de memes con Vinícius Júnior como protagonista principal.

A pesar del enfado del Real Madrid, el canal oficial que retransmite la gala en Francia no ha tenido reparo en atacar a Vinícius Júnior. El canal oficial que retransmite la gala ha publicado en directo unos memes de Vinícius Júnior, en los que aparecía cogido en brazos por Lamine Yamal, ganador del Trofeo Kopa.

En uno de los montajes audiovisuales aparece la cara del brasileño en el cuerpo del hermano pequeño de Lamine Yamal y, en otro, se ve una caricatura del extremo Vini. El enfado de Vinícius Júnior y del Real Madrid es mayúsculo y no es para menos: primero quedan humillados en redes y, ahora, por la gala del Balón de Oro.