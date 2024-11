Dani Olmo se entera de la verdad, no podrá jugar más con el Barça: 'El ridículo es...'

Lo que están viviendo ahora mismo en el Barça podríamos catalogarlo como una tranquilidad con fecha de caducidad. La situación deportiva es extraordinaria, con el equipo líder en solitario de LaLiga y metido en el 'top 8' de este nuevo formato de la Champions League (6º). Las cosas se están haciendo realmente bien y todo funciona a la perfección; eso es innegociable.

Sin embargo, esta felicidad solo irradia de puertas hacia fuera. En los despachos del Camp Nou está empezando a coger cada vez más fuerza el temor de que el Fair Play Financiero vuelva a amenazar la estabilidad del club culé. Y es que se acerca un escenario complicado que, en realidad, todos sabían que iba a acabar llegando.

El pasado verano, tras el fichaje de Dani Olmo, se catapultaron unas complicaciones que Joan Laporta pensaba tener controladas; pero no fue así. El atacante egarense no podía ser inscrito en LaLiga porque el FPF no cuadraba con lo exigido en los estatutos reglamentarios. Al final todo se solucionó como por arte de magia y gracias a la lesión de Andreas Christensen, Dani Olmo pudo ya entrar en las convocatorias del equipo.

Sin embargo, esta era solo una medida provisional que caducaba cuando el danés se recuperara; y esa fecha se está acercando. Ahora, pues, vuelven a crecer los enanitos en el jardín del Barça y Dani Olmo podría volver a quedarse fuera si no se encuentra la manera de equilibrar las cuentas. Y aunque parecía que el reciente acuerdo con Nike iba a ser la solución definitiva, no ha sido así.

El 'conejito de la chistera' de Joan Laporta

David Ibáñez ha asegurado que el Barça todavía debe de inyectar "entre 40 y 50 millones para inscribir a Dani Olmo". Un escenario que, según el periodista, tiene dos posibles caminos: o una venta o una palanca. Sin embargo, lo más posible, según esta fuente, es más bien lo segundo.

"Tiene todo el mes de enero y supongo que Laporta ya tiene alguna palanca preparada de alguna manera, porque si no el ridículo es espantoso", proclamaba David Ibáñez. Ahora, pues, en el Barça solo deben de esperar al "conejito que Laporta sacará de la chistera". En otras palabras, el periodista sospecha que el mandatario "venderá algo, entrará algún inversor y le va a meter el dinero".

No obstante, en estos momentos no hay nada seguro y el temor de que Dani Olmo no pueda ser finalmente inscrito es real en el Barça. El egarense se ha tornado en un futbolista imprescindible e importantísimo en los esquemas de Hansi Flick. Son cinco goles los que ha anotado en ocho duelos; aunque, acotándolo más y teniendo en cuenta que no ha jugado todos los partidos de titular, Dani Olmo promedia un tanto cada 72 minutos.