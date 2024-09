El rival nº1 de Andreas Christensen ya tiene fecha para debutar con el Barça de Flick

Andreas Christensen ha vivido un verano lleno de altibajos tras una temporada en la que se adaptó a una nueva posición y fue, de largo, de los mejores. El Barça de Xavi no carburaba de ninguna manera y el danés fue la solución emergencia para tapar el agujero creado por el mal rendimiento de Oriol Romeu. El reciente fichaje del Girona empezó el curso como titular, pero rápidamente se produjeron los primeros movimientos y terminó condenado al banquillo, obligando a Xavi Hernández a mover a Christensen.

Sin embargo, pese al buen papel que realizó como pivote, el futuro de Andreas Christensen ha sido motivo de debate constante en el Barça. Mientras Flick parece que ha pedido su continuidad, Laporta y Deco veían en él una magnífica opción para generar beneficios y estabilizar las finanzas. Recordemos que Christensen llegó gratis, y que había recibido ofertas de 40 millones para dejar el Barça este verano.

Pese a ello, Andreas Christensen se ha mantenido firme y no ha cedido a las presiones. Su deseo era el de poder seguir y lo ha conseguido, aunque ahora mismo está lesionado y no volverá hasta dentro de un par de meses, como mínimo. Su baja ha servido para inscribir a Dani Olmo, pero también sirve para ordenar las prioridades de Flick, que está muy cerca de poder contar con el verdugo de Christensen.

Andreas Christensen se queda sin sitio

La inoportuna y grave lesión de Andreas Christensen, una tendinopatía en el Aquiles izquierdo, está perjudicando seriamente sus opciones de tener minutos. De momento, y pese a que se han marchado otros mediocentros como Gündogan, parece que ya no sería la primera opción de Flick. Pedri y Marc Casadó ocupan el doble pivote, pero es que Frenkie de Jong también está muy cerca de regresar con el grupo.

A todo ello se suma que, el principal enemigo de Andreas Christensen, ya tiene fecha para debutar a las órdenes de Flick. Será a finales de octubre o principios de noviembre, pero no estará al 100% hasta el mes de enero. Hablamos de Gavi, que ya encara la recta final de su recuperación y que estará listo en poco más de un mes.

La noticia, excelente para los intereses del Barça, deja a Andreas Christensen preocupado. Como central no tiene sitio, y en el pivote parece que también lo tendrá muy complicado. El regreso de Gavi está a la vuelta de la esquina y una vez debute será difícil sacarlo.

Andreas Christensen, en manos de Gavi

Por lo tanto, el futuro de Andreas Christensen en el Barça depende, en gran medida, de Gavi. Si el '6' vuelve a su mejor nivel pronto, Flick no dudará en darle continuidad en el doble pivote junto a Frenkie de Jong. Pedri ocupará una posición más adelantada, dejando a Dani Olmo y Lamine Yamal como acompañantes de Lewandowski.

En definitiva, un once titular que no deja lugar a la improvisación y que deja, eso sí, a Andreas Christensen en el banquillo. Veremos cuándo puede volver de sus dolencias en la zona del Aquiles, pero si tarda mucho ya no tendrá sitio. Por lo tanto, su salida en enero, pese a que de momento no se valora, será una opción más que real.