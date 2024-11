Dani Olmo apunta a la grada, no podrá jugar: el Barça busca una solución desesperada

Aunque durante el mercado de fichajes sonaron varios futbolistas de primer nivel que podían haber llegado al Barça, finalmente sólo pudo hacerlo un Dani Olmo que ya había pasado por las categorías inferiores de la entidad culé. Joan Laporta se las apañó para llegar a un acuerdo con el RB Leipzig y pagar los 60 millones de su cláusula de salida en varios plazos. De no haber estrechado su mano con el presidente del elenco alemán, Dani Olmo no hubiera podido vestir este año de azul y grana, pues la situación financiera de los catalanes era preocupante y pagar semejante monto al contado resultaba del todo inviable.

Tan poco afortunada era la realidad económica del club que, pese a haber podido cerrar su fichaje, no estaban siendo capaces de equilibrar el Fair Play Financiero y, por ende, no podían inscribir a Dani Olmo. Se llegó a sospechar que el jugador egarense no podría jugar este año con el Barça. Finalmente, Joan Laporta se encontró con una solución inesperada: la lesión de Andreas Christensen.

Como el danés iba a estar de baja durante un largo tiempo, LaLiga permitió al Barça utilizar su espacio en el FPF para inscribir a Dani Olmo. Eso sí, este permiso es temporal y vence el 31 de diciembre de 2024. A partir de esa fecha, la entidad culé deberá inscribir al ex del Leipzig de la forma convencional. ¿El problema? Todavía no pueden.

Dani Olmo peligra

El mandatario y todo su equipo directivo confiaron en que durante estos meses que durara el permiso, podrían solventar la situación y tener la capacidad de volver a la normalidad. Pero, nada más lejos de la realidad, esto no ha ocurrido así. El acuerdo con Nike se sospechaba prácticamente cerrado, pero se ha quedado estancado y no parece que vaya a solucionarse a muy corto plazo.

Por eso mismo, desde el FC Barcelona ya están buscando otras alternativas para que, llegada la fecha, no les pille el toro y puedan inscribir a Dani Olmo sin complicación. Si no lo consiguen, el atacante no podrá jugar y deberá ver los partidos desde la grada. Y eso sería una noticia terrible para el Barça.

Aunque una lesión le ha apartado del verde durante las últimas semanas, Dani Olmo ha aterrizado de pie en el Barça. Su rendimiento antes de las dolencias estaba siendo sobresaliente, con tres goles en las tres primeras apariciones como jugador culé. Ahora ya está retornando paulatinamente a los terrenos de juego, teniendo 14 minutos frente al Bayern de Múnich y 25 frente al Real Madrid.