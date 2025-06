Koldo Royo impugna la decisión del público y señala a un finalista de 'Supervivientes'

La cuenta atrás para la final de 'Supervivientes' ya ha comenzado, y con ella también se intensifican las reacciones en torno a los finalistas. Montoya, junto a Álvaro Muñoz Escassi, Anita y Borja González, ha logrado hacerse un hueco en la última gala del reality, pero su pase no ha sido celebrado por todos. Uno de los más críticos ha sido Koldo Royo, concursante expulsado de la presente edición de 'Supervivientes'.

Desde su salida de la isla, Koldo Royo ha mantenido una actitud sincera respecto al desarrollo de 'Supervivientes', y esta vez no ha sido diferente. En unas recientes declaraciones, el chef expresó su disconformidad con la clasificación de Montoya, una figura que ha generado división entre el público. "Si al público le gusta, me parece estupendo, pero yo no le habría votado porque no me parece", afirmó sin rodeos.

Koldo Royo, que a sus casi 67 años sorprendió a muchos por su entrega física y espíritu de superación en las pruebas, no esconde su decepción ante el respaldo que ha recibido Montoya. "El carácter que ha demostrado Montoya no es un ejemplo, pero bueno parece que para mucha gente sí", añadió, dejando clara su distancia con la actitud que ha visto en el sevillano durante el concurso.

| Mediaset

Además, el cocinero lanzó una pulla cargada de ironía a los espectadores que apoyan al polémico concursante. "Los que lo hayan votado, le tenían que adoptar cada uno una semana en su casa", soltó, en alusión al ambiente que Montoya ha generado dentro del grupo y a su conflictiva convivencia, una constante en su paso por el programa.

Esta no es la primera vez que Koldo Royo toma partido en esta edición. En su visita al plató de 'Fiesta', ya había dejado claro a quién quiere ver como ganador. "Me encantaría", dijo sobre Álvaro Muñoz Escassi, posicionándose así de forma abierta en el tramo final de 'Supervivientes'.

Pese a estas declaraciones, la realidad es que Montoya y Anita Williams parten como claros favoritos de cara a la final del reality tras ser salvados primeros en cada expulsión.