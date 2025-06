Carmen Borrego sentencia a Montoya justo antes de la final de 'Supervivientes'

Los concursantes de 'Supervivientes' están a las puertas de la final y parece que los últimos días han decidido convivir en paz. Uno de los que más ha cambiado de actitud ha sido Montoya, aunque ha dejado claro que igualmente no se fía de todos sus compañeros. Esto ha sido debatido en el plató de 'Vamos a ver' por los colaboradores.

"Llega un momento, que siempre suele pasar, que los cuatro o cinco últimos días, empiezan a ser todos muy blanditos. Empiezan las sensibilidades y las emociones", arrancaba Antonio Rossi el debate sobre 'Supervivientes' en 'Vamos a ver'. Sin embargo, Giovanna González interrumpía con un claro apunte: "Menos Montoya, que se cree el ladrón que son todos de su condición, que desconfía de todo el mundo".

"También es normal que desconfíe porque han ido contra él a saco. Es normal que no se fíe porque le han acusado de cosas feas y han ido siempre contra él porque sabían que era el fuerte. Y estoy segura de que en ese debate final que suelen hacer ahí vuelve la guerra", sentenciaba Adriana Dorronsoro.

| Telecinco

"No sé que concurso has visto tú, porque el que he visto yo creo que ha sido el que se ha pasado con todos desde el minuto uno. Ha sido el que ha ido contra el grupo, con cosas que ha tenido razón, en cosas puntuales, pero el grupo no ha sido el que se ha separado de Montoya. El grupo está siendo absolutamente generoso en los últimos días con Montoya con todas las cosas que ha hecho", opinaba, en cambio, Carmen Borrego.

"Dentro del grupo había subgrupos también. Han ido a por Montoya continuamente porque creen que es el que tiene más posibilidades de ganar", añadía Alejandra Prat.

De este modo, Alessandro Lequio cerraba con una reflexión el debate: "'Supervivientes' es un concurso en el que solo puede ganar uno y en esa clave hay que entenderlo absolutamente todo. Ocurre todos los años, cuando faltan unos días para que termine todo, el buen rollo se apodera de la convivencia. El motivo es que todo el pescado ya está vendido, pero creo que Montoya ha ido a por todos".