Joaquín Prat señala la relación de Lara Dibildos con Escassi tras 'Supervivientes'

Álvaro Muñoz Escassi fue uno de los protagonistas de la mesa de las tentaciones de 'Supervivientes' este martes. El concursante, por una llamada de su hijo y Lara Dibildos, decidió vivir únicamente con un taparrabo durante los próximos días. Este momento ha sido comentado en el plató de 'Vamos a ver' por sus colaboradores.

"Me encanta ver a Escassi en esta faceta, no le habíamos visto llorar", arrancaba Adriana Dorronsoro el debate sobre 'Supervivientes' en 'Vamos a ver'. "Nunca habíamos visto a Escassi tan tierno, es como que es humano, que no nos lo creíamos. Pero luego le veo con el taparrabos y se me olvida esto", añadía Alexia Rivas.

"¿Sabes por qué Lara es la mujer o una de las mujeres más importantes en la vida de Escassi? Porque es la madre de su hijo y ha hecho de madre también con Escassi. Ha tenido que criar a uno desde cero y educar al otro cuando ya iba en desbandada", decía Joaquín Prat con humor.

Unas palabras con las que ha coincidido Antonio Rossi: "Y le ha cuidado mucho, le ha protegido muchísimo. Ha dejado a un lado los malos rollos y como acabaron en la relación y lo que pasó por apostar por el padre de su hijo, que iba a ser su familia siempre. Y se ha convertido en una de sus mejores amigas".

"Por eso Álvaro Muñoz Escassi siempre ha dicho que de lo que más se arrepiente es del daño que le hizo a Lara Dibildos", añadía entonces Sandra Aladro. "Y Lara ha sacado la cara con él cuando era dificilísimo hacerlo, en aquellos episodios...", reafirmaba Pepe del Real.

"Yo vi a Escassi es su salsa. Vi poca hoja, esperaba una hoja de palmera, algo gigantesco", opinaba Alexia Rivas sobre la tentación del concursante de 'Supervivientes'. "La jaula y el taparrabo tienen un componente morboso que tal vez incluso le gusta. Es más, le vi cara de exhibicionista cuando aceptaba el reto, más que un peaje parecía una recompensa porque estaba encantado", concluía Alessandro Lequio.