Joaquín Prat dice lo que muchos piensan del concurso de Anita en 'Supervivientes'

Anita Williams ha conseguido llegar a la final de 'Supervivientes', siendo una de las cuatro finalistas. Más allá de toda su historia con Montoya a lo largo de la edición, en los últimos días ha sido protagonista por su polémico corte de pelo en la mesa de las tentaciones. Un tema que ha sido debatido en 'Vamos a ver', tras ver un vídeo de la llamada de Anita con su hijo en 'Supervivientes'.

"Me encantó la llamada, vi una campeona increíble. Como terminó la llamada, con optimismo, una gran fuerza, diciendo que si llega a saber la recompensa que era hablar con su hijo se hubiera rapado del todo", arrancó Alejandra Prat.

"Es mejor raparse que llevar ese corte de pelo, que parece un playmobil. Lo más duro en 'Supervivientes' es pensar en la gente de fuera, porque yo no tenía hijos, pero para mí pensar en mis padres y en mi perro me mataba. Me imagino a ellos con niños pequeños, que debe de ser matador", opinaba, en cambio, Alexia Rivas.

| Mediaset

"Me parece que está guapísima, ha sido un gesto precioso para hablar con su hijo. El pelo crece y cuando tenga la melenita más larga va a estar muy mona. Yo la veo guapa porque es una chica guapa", añadía Alejandra Rubio.

"Bendita paciencia la de los chicos, no te puedes estar dos días llorando porque te has cortado el pelo. Estás en un concurso y el pelo crece", decía por su parte, Sandra Aladro. Sin embargo, Alejandra Prat defendía a la joven: "No te estás viendo, no sabes como estás y te notas el pelo cortísimo, ha sido valiente. Me encanta también Montoya como es de tierno con ella. Me gusta mucho esta pareja, me parecen muy divertidos y me entretienen, no todo es pescar".

"Más allá de las cuestiones estéticas, es el gesto. Ese gesto, de cortarse el pelo, como se lo ha cortado, suma muchos enteros en la carrera para ser la ganadora de 'Supervivientes' en mi opinión", sentenciaba Joaquín Prat el debate.