Joshua Velázquez, evacuado de urgencia por decisión de los médicos de 'Supervivientes'

Esta semana arrancaba como una de las mejores para uno de sus concursantes. Joshua Velázquezse estrenaba como ganador de La Liga de los Dioses y, posteriormente, era el primer salvado de la expulsión. Sin embargo, se aventura en 'Supervivientes' podría verse truncada después de que los médicos del programa hayan decidido evacuarlo de urgencia.

Aunque prometía ser un momento dulce para Joshua Velázquez, rápidamente se ha convertido en una pesadilla. En la pasada gala, el canario se libraba de la nominación tras convertirse en el concursante más votado. Sin embargo, su decisión de comerse casi la mitad de una empanadilla ha levantado muchas críticas, tachándole de egoísta y avaricioso.

Ahora, 'Supervivientes' tiene un nuevo revés para el concursante, que ha tenido que ser evacuado de emergencia. Así lo han decidido los médicos del programa al observar un eczema en la piel del canario. Tras un rápido chequeo en la playa, el equipo ha decidido evacuarlo de la playa para observar en profundidad la herida.

Los médicos evacúan a Joshua

| Mediaset

En las últimas horas, Joshua Velázquez se acercaba a uno de los médicos con uns ampollas en la espalda que se habían extendido. "Siento dolor, incomodez, me pica un montón...", explicaba el concursante, que mostraba unas grandes marcas también por hombros y pecho.

Una herida que el equipo médico ha considerado suficientemente graves para tener que ser atendidas fuera de la playa. "Te vamos a hacer un tratamiento pero el problema es que estas ampollas se pueden infectar con la arena", le explicaba el profesional. Tal y como le advertía el hombre, si la lesión seguía extendiéndose, no podría continuar en 'Supervivientes'.

Tras una llamada con su padre para levantar los ánimos, Jorge Javier Vázquez se ha puesto en contacto con el concursante para darle el veredicto de los médicos. Un momento que Joshua ha vivido con mucha emoción, confesando sentirse mejor aunque "un poco de bajón".

"Estoy preparado para quedarme, no me voy a ir y me agarro a un cocotero si hace falta", declaraba el concursante, con muchas ganas de continuar en Honduras. A pesar de sus deseos, la palabra final la tienen los médicos, que han detectado que la afección que sufre es un herpes zóster.

A pesar de que el tratamiento parece estar mejorando la afección de Joshua, la aparición de nuevas lesiones "indican que el brote sigue activo". Por ello, el concursante de 'Supervivientes' seguirá en exploración hasta que los médicos determinen si puede regresar a la playa. Por el momento, el canario sigue en el concurso pero no se unirá todavía a sus compañeros. Tampoco podrá jugar la prueba de líder, aunque sí podrá salir nominados.