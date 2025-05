'Supervivientes' vive titánico duelo de expulsión con un sorpasso que nadie esperaba

Tras más de dos meses de aventura, una nueva expulsión sacude los Cayos Cochinos. Makoke, Álex Adrover y Manuel González se jugaban su permanencia en el concurso en una nominación tan decisiva como igualada. Finalmente, uno de ellos se ha convertido en el sexto expulsado oficial de esta edición de 'Supervivientes'.

Recordamos que la pasada gala del reality terminaba con estos tres concursantes nominados junto a Joshua Velázquez. Sin embargo, durante el 'Tierra de Nadie' del martes, el canario se convertía en el primer salvado tras ser el más votado por la audiencia. Esto dejaba la expulsión entre los otros tres supervivientes: Makoke, Manuel y Álex.

Una decisión que rápidamente se ha quedado en un tenso duelo. Machete en mano, Laura Madrueño ha sido la encargada de llevar a cabo una nueva ceremonia de salvación con un inesperado concursante salvado. Álex Adrover, marido de Patricia Montero, se ha alzado frente a sus competidores y ha logrado librarse de la expulsión.

"Madre mía, no me lo creo", exclamaba el actor, muy emocionado. Tras proclamarse como el salvado, el participante de 'Supervivientes' ha querido dedicarle esta victoria personal a sus seguidores. "Le quiero dedicar esta salvación a toda esa gente que ha dedicado un poco de tiempo en salvarme... os quiero", expresaba,

Tras esto, el duelo se ha centrado entre dos concursantes titánicos. Makoke y Manuel González, que acaba de recibir la visita de su novia Gabriella, se juegan una nominación que ha dividido la audiencia. Así la han mostrado los porcentajes, que han pasado rápidamente del 55%-45%, a un 51%-49%, cada vez más igualados.

Finalmente, se ha dado el sorpasso que le ha dado la victoria a Makoke. Contra todo pronóstico, la colaboradora ha adelantado por la derecha a su contrincante y permanece una semana más en el concurso. Con ello, Manuel González se ha convertido en el nuevo expulsado de 'Supervivientes'.

| Mediaset

Así, el joven gaditano abandona el concurso entre rumores de haber planeado un montaje con Gabriella. "He intentado hacerlo lo mejor posible y me voy de aquí sin rencores con nadie", aseguraba el concursante, que ha dejado a su gran amiga Makoke hecha un matojo de lágrimas. "Muchas gracias por salvarme, nunca me he sentido querida por el público y estoy súper agradecida", se emocionaba ella.