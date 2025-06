TVE cancela por sorpresa la emisión hoy de 'That's my jam' de Arturo Valls

Nuevo movimiento en la programación de La 1 para este martes 17 de junio. A pesar de haber promocionado durante días el regreso de 'That's My Jam: Que el ritmo no pare' con Arturo Valls, TVE ha decidido retirar la entrega prevista para esta noche. En su lugar, el canal emitirá el partido entre España e Italia correspondiente a la fase de grupos de la Eurocopa Sub-21.

El encuentro, clave para el futuro del combinado nacional en el torneo, se emitirá en el horario comprendido entre 'Aquí la Tierra' y 'La Revuelta'. De este modo, dará comienzo a las 20:50h y finalizará alrededor de las 22:50h, justo antes del arranque del espacio conducido por David Broncano. Como es habitual, TVE ha decidido priorizar la emisión de 'La Revuelta', al tratarse de un programa diario, que el prime time, ya grabado.

La entrega de 'That's My Jam' que iba a emitirse este martes 17 de junio contaba con la participación de Elena Rivera, Ruth Lorenzo, Vicky Martín Berrocal y Beatriz Luengo. De este modo, ahora queda aplazada, previsiblemente, para el próximo martes 24 de junio. Esto también aplaza la emisión de la última entrega, que se verá en la noche del martes 1 de julio, si no hay más cambios en la programación de TVE.

| RTVE

Cabe destacar que 'That's my jam' tampoco está consiguiendo grandes audiencias en el prime time de La 1. El programa de Arturo Valls media un flojo 9,1% de share y 810.000 espectadores en sus seis entregas emitidas en la noche del martes. Su máximo fue en su cuarta entregas, la única que ha superado el doble dígito, con un 10,2% de cuota junto a 931.000 seguidores.

Por lo que respecta a la competencia, será la noche grande de Telecinco con la gran final en directo de 'Supervivientes'. Antena 3 mantiene la emisión de la serie turca 'Renacer', mientras que Cuatro apuesta una semana más por 'Renacer'. Por lo que respecta a laSexta, estrenará la exitosa serie documental 'Tor' del aclamado periodista Carles Porta.