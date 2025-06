'La Familia de la Tele' ya tiene fecha para su final tras ser cancelado en La 1

TVE ya ha tomado una decisión definitiva sobre la cancelación de 'La familia de la tele'. El programa presentado por María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua dirá adiós para siempre este miércoles 18 de junio, tan solo seis semanas después de su estreno. La cadena pública pone así fin a un formato que no ha logrado cumplir con las expectativas ni conectar con la audiencia.

El anuncio oficial llegará este martes, según ha publicado FormulaTV, en boca de sus presentadores, María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua. Estos se despedirán de los espectadores explicando que la andadura de 'La familia de la tele' termina para siempre. Será el cierre de una apuesta que desde sus inicios generó controversia, tensión interna en RTVE y un rendimiento muy por debajo de lo esperado.

El proyecto, impulsado por el equipo detrás de 'Sálvame', no lo tuvo fácil desde el primer momento. Antes de su estreno ya despertó malestar entre trabajadores de la cadena pública, antiguos y actuales, que no veían con buenos ojos la llegada de este estilo televisivo. Además, desde su estreno, las audiencias no han acompañado a 'La Familia de la Tele'.

| RTVE

Este lunes 16 de junio, el espacio cayó a nuevo mínimo en audiencias con un insostenible 4,3% de cuota y tan solo 309.000 espectadores. Un resultado, siendo séptima opción de su franja de nuevo, que confirma que 'La Familia de la Tele' no puede seguir más en La 1. En franja de coincidencia, el liderazgo fue para Antena 3, que marcó un estupendo 16,3% con 'Y ahora Sonsoles' junto a 'Pasapalabra'.

De este modo, todo apunta a que 'Malas Lenguas' seguirá formando parte de la parrilla de La 1 en la franja de sobremesa. Tras las series, previsiblemente volverá 'El Cazador STARS' hasta el estreno de 'Trivial Pursuits' en las próximas semanas.

Todo apunta a que esta cancelación pone punto y final definitivo al universo 'Sálvame'. No obstante, los espectadores aún pueden disfrutar de 'Tentáculos' en Ten, que mantiene la esencia de 'Ni que fuéramos'. Teniendo en cuenta las apariciones en la última semana, no sería descartable que algunos de los colaboradores vuelvan al formato de Canal Quickie.