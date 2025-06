TVE anuncia el regreso de Mercedes Milá como presentadora: así será su nuevo programa

Buenas noticias para Mercedes Milá, que se pone al frente de un nuevo programa de entrevistas en TVE: 'Me meto en un jardín'. Producido en colaboración con Zanskar Producciones, en este viaje la periodista se moverá en una caravana. Durante el recorrido, conocerá y escuchará de forma espontánea a personajes del mundo rural, y también a los que trabajan y cuidan los jardines que vamos a descubrir.

El destino final de 'Me meto en un jardín' será un espacio natural especial donde hará una entrevista a una persona conocida. A estas alturas de su vida, Mercedes Milá se propone hacer entrevistas en profundidad, alejadas de la actualidad, del ruido, de la ciudad. Mantendrá conversaciones con calma y en un escenario tranquilo, precioso, en la naturaleza domesticada por el hombre.

Pero los espectadores no se podrán relajar. Es Mercedes Milá y resulta imprevisible. Se meterá en jardines, literal y metafóricamente.

| RTVE

Recordamos que, el pasado mes de febrero, Mercedes Milá ya desvelo los primeros detalles de este proyecto en '59 segundos'. "Voy a volver en pequeñito porque no estoy en condiciones para ser la Milá que era. Tengo que hacer algo que sea pequeño", confesaba la comunicadora.

"Mi sueño ha sido preguntar a personas sabias y la mayoría son mayores. Me gustaría buscarlas por España y hablar con ellos, con calma y con silencios. Eso me encantaría", explicaba. Una faceta más calmada para Mercedes Milá alejada de los estudios de televisión: "No me gustaría entrar en un plató y pelearme".

De este modo, se trata del regreso de Mercedes Milá como presentadora tras 'No sé de qué me hablas', que no funcionó en audiencias al mediar un flojo 8% y 843.000. El programa se emitió en varias franjas, como el access del jueves, donde se movió alrededor del 6%. Tras estos malos resultados, La 1 lo trasladó tras la Copa del Rey, donde consiguió subir al doble dígito, haciendo mejorar su media.

Por lo tanto, 'Me meto en un jardín' será una de las nuevas apuestas de TVE para el próximo curso, junto al recién anunciado 'DecoMasters'. Además, la cadena se encuentra ahora mismo en plenas grabaciones de 'MasterChef Celebrity', cuyo estreno está previsto como es habitual para septiembre. Además, también volverá 'Late Xou con Marc Giró' en el inicio del próximo curso y también se ha confirmado la renovación del concurso 'The Floor' tras su liderazgo los miércoles.