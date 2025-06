Los sindicatos de RTVE estallan contra 'La Familia de la Tele' y señalan su 'fracaso'

'La Familia de la Tele' atraviesa uno de sus momentos más críticos. A los discretos datos de audiencia y a los constantes cambios en la parrilla, se suma ahora una denuncia frontal desde dentro de RTVE. El sindicato CCOO ha hecho público un comunicado en el que califica el formato de "fracaso" e insta a RTVE a hacer una revisión urgente de su estrategia.

"El programa no ha funcionado y cuanto antes se reconozca, antes se podrá aprender de ello", sentencia el texto difundido por el sindicato, que no ahorra en contundencia. CCOO señala que el espacio no ha estado a la altura de las expectativas generadas y lanza un mensaje claro a la dirección: "Adaptarse no puede ser una opción, es una obligación". Además, recuerdan que RTVE "no puede permanecer ajena a la evolución de una sociedad en constante transformación".

El sindicato va más allá de los datos de audiencia y plantea una crítica estructural. Para CCOO, 'La Familia de la Tele' nació con una propuesta ya "caduca", incapaz de conectar con las demandas actuales del público. Lejos de revitalizar las tardes de La 1, señalan que el espacio habría deteriorado aún más la franja, arrastrando en su caída a formatos emblemáticos de la cadena como 'Aquí la tierra' o el Telediario.

| RTVE

En RTVE se da por hecho que el final del formato está próximo, y el sindicato reclama que esa cancelación sea vista como una oportunidad de cambio real. "Se puede llenar con nuevas producciones internas, con nuevas ideas, nuevos formatos", proponen para el plató, apostando por aprovechar los recursos invertidos para dar paso a contenidos con mayor valor público.

Uno de los puntos más polémicos del comunicado apunta al equipo de 'La Familia de la Tele'. "Representan una etapa ya superada por la audiencia", afirman en relación con nombres como Kiko Matamoros, María Patiño o Belén Esteban. En esta línea, el sindicato lanza una advertencia: "La nostalgia no puede ser el motor de la programación de la televisión pública" y "apostar por el pasado es, en muchas ocasiones, condenar el futuro".

Por último, el sindicato apunta a las tensiones mediáticas que han rodeado al espacio desde su estreno. Denuncia que el debate público ha estado condicionado por intereses ajenos a la Corporación: "Posiciones contaminadas por intereses externos y por presiones mediáticas interesadas en la crítica permanente hacia RTVE". Pese a ello, CCOO remata su diagnóstico con una conclusión tajante: "El hecho incontestable es que 'La Familia de la Tele' no ha funcionado".