Pedro Piqueras se pronuncia sobre su posible regreso a la televisión tras jubilarse

Desde que se despidió de los Informativos Telecinco en diciembre de 2023, Pedro Piqueras ha mantenido una presencia discreta, pero activa. Aunque su retirada marcó el fin de una era, el comunicador no ha dejado de vincularse al mundo informativo, aunque desde otros ángulos. Un año y medio después de su adiós a los platós, Pedro Piqueras ha zanjado cualquier duda sobre un posible regreso: no habrá vuelta atrás.

Pedro Piqueras participó recientemente en la cuarta edición de los Premios Berlanga al Humor, donde ejerce como jurado. A su llegada al evento, los periodistas de Europa Press no tardaron en preguntarle por la posibilidad de un regreso a la televisión. Su respuesta fue tajante: "No volvería, no. Jamás. Lo tengo clarísimo".

"No soy una persona de volver atrás en lo que he hecho antes. He pasado de un sitio a otro, pero nunca he vuelto a hacer lo que hice en un momento anterior", sentenciaba.

| Telecinco

El presentador dejó claro que su retirada fue una decisión profundamente meditada y no improvisada: "A veces sí me lo han ofrecido. En este caso la decisión la tenía tomada desde hace 4 años, fue largamente meditada. Tenía que encontrar un sustituto bueno, y cuando se dieron todas las circunstancias pude decir adiós y abrazarme con mi gente".

Desde entonces, aunque alejado de la televisión diaria, Pedro Piqueras no ha desaparecido del todo del foco mediático. Ha participado en entrevistas en podcasts, ha sido invitado en 'TardeAR' o 'El Hormiguero'. Además, ha publicado su libro Cuando ya nada es urgente, donde refleja algunas de sus inquietudes más personales.

Sin embargo, la realidad es que, desde la salida de Pedro Piqueras, Informativos Telecinco ha bajado aún más en audiencias. El pasado mes de mayo, Informativos Telecinco medió un 9,2% y 889.000 en el cómputo de sus ediciones, siendo tercera opción por detrás del liderazgo de Antena 3 y La 1. De hecho, la edición nocturna que presenta Carlos Franganillo cayó a un escueto 8,2% de cuota de pantalla y 859.000 fieles.