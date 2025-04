Pedro Piqueras dicta sentencia contra María Casado tras sus actos en el informativo

Tras 35 años al servicio de la información y transmitiendo de manera rigurosa y directa la actualidad, Pedro Piqueras decidió a finales de 2023 jubilarse de su querida profesión. Durante estos dos años, el comunicador se ha embarcado en la aventura de escribir su libro, 'Cuando ya nada es urgente'.

En él, el comunicador comparte una reflexión personal y un relato sobre la vida, el periodismo, la familia y la amistad. Actualmente, se encuentra inmerso en la promoción de su libro y, en una entrevista con 20 minutos, ha hablado sobre su trayectoria profesional, el periodismo actual e incluso ha dedicado unas sinceras palabras a su compañera de profesión, María Casado.

"Yo no he cambiado de oficio. He cesado en lo de contar las noticias cada día porque ya es que me superaba todo. Llevaba tantos años… 35 años haciendo telediarios y ahora veo la información con un poco de lejanía", explica el que fue presentador de Informativos Telecinco.

| Mediaset

Y tras hacer una reflexión sobre el periodismo actual, el periodista no dudó en opinar sobre el último acto de María Casado en el informativo. Recordemos que la periodista sorprendió a la audiencia al despedir el programacantando el tema "Háblame de ti" de Los Pecos, en lo que parecía un karaoke sorpresa. Un momento que fue muy comentado y viral dentro de las redes sociales.

Ante esto, el antiguo presentador del informativo se ha posicionado en contra de la iniciativa de María Casado de despedir la emisión de una forma más desenfadada con un karaoke. "Yo soy contrario, no soy partidario de eso. De hecho, no soy partidario hasta el punto de que he estado 35 años haciendo informativos y nunca he cantado en el telediario".

"Dicho esto, la gente puede hacer lo que le dé la gana", ha añadido Pedro Piqueras intentando no invalidar la libertad de su compañera. "Creo que un informativo es una cosa muy seria. Salvo que queramos que no lo sea, claro", ha sentenciado ante la combinación de informativo y entretenimiento.