Carles Porta ('Tor'): 'Quizá un día alguien se atreva a decir a la cámara que lo hizo'

Atresmedia sigue apostando por las mejores historias y los mejores prescriptores de la mano de 'Tor' de Carles Porta. laSexta estrena este martes 17 de junio este true crime, tras su emisión hace un año en atresplayer, donde fue en el mejor estreno histórico de un documental. 'Tor' narra la historia de cien años de secretos, asas quemadas, desaparecidos y asesinatos en un pueblo envuelto en un misterio que ha marcado la vida de todos sus habitantes.

En una entrevista exclusiva con TVeo, Carles Porta nos desvela los detalles de 'Tor' ante su estreno en laSexta. El periodista también se pronuncia sobre la denuncia del abogado de Sansa, uno de los protagonistas. Además, nos adelanta detalles de sus nuevos proyectos, como la serie '33 días'.

¿Cómo definirías 'Tor' y qué crees que tiene para atrapar al público de laSexta?

'Tor' para mí es el mejor true crime que se puede ver ahora mismo en televisión. Una historia con personajes absolutamente increíbles, imposibles de inventar. Una mezcla de 'Twin Peaks' y 'Fargo', pero en realidad y en España. Creo que puede atrapar sobre todo a la gente que en estos momentos quiera pasar un poco de la política, que quiera tener su momento de desconexión, y entrar en un mundo perdido.

Una historia real contada con los personajes más inverosímiles que se puedan imaginar, y con un crimen de fondo: intentar resolver quién mató al propietario de la montaña más grande de los Pirineos.

| Atresmedia

¿Cómo surge esta venta de 'Tor' a Atresmedia teniendo en cuenta que es un producto originalmente creado para TV3? ¿Estuvieron de acuerdo todas las partes o hubo que convencer a alguien?

No, no, qué va. Aquí el problema es que lo quería contar todo el mundo. Pero José Antonio Antón, Director General de Atresmedia, era muy fan de esta historia, la había visto, insistió mucho y fue él quien se lo llevó. Fue una cuestión de convencimiento.

A quien le guste el género creo que 'Tor' es una pieza de mucha calidad. Son 30 años de investigación, hay muchísimo material de archivo interesante, con más de 60 entrevistas a personajes directos, todos los implicados en la historia, que es algo muy difícil de tener. Una serie como esta se hace una vez en la vida y espero que el público lo valore.

Ya fue la serie documental con mayor audiencia en atresplayer cuando se estrenó. Ahora vamos a ver qué pasa en televisión en abierto, que es más difícil, pero el nivel de calidad de la historia, de los personajes, del relato creo que es suficientemente potente como para atrapar a quien le guste el true crime. Es un producto muy digerible, muy interesante.

| 3Cat

Dices que son 30 años de investigación. ¿Consideras que con este documental ya cierras el trabajo sobre 'Tor', o no descartas que en el futuro sigan apareciendo novedades?

He seguido investigando, entre otras cosas porque ya no investigo yo, la investigación viene a mí. Después de todo este tiempo siempre me llegan muchas cosas. Luego comprobarlas y todo eso requiere tiempo. He decidido compartir esto ahora porque creo que era el momento adecuado: son 30 años, cifra redonda.

No puedo decir quién es el asesino, pero planteo un juego con el espectador: que haga de jurado popular. ¿Por qué no lo digo yo? Porque el caso ha prescrito, y si yo señalo a alguien, ese alguien podría acusarme de calumnias o injurias. No hay ADN, pero si alguien ve la serie entera y llega al capítulo 8, se dará cuenta de que hay elementos muy importantes para tomar decisiones. Yo no puedo señalar concretamente.

¿Está cerrada la historia? No tengo alternativa. Quizá un día alguien se atreva a decir a la cámara que lo hizo. Yo sé que estoy hablando con quien lo hizo, pero no sé si eso sucederá. De todos modos, lo bonito es el viaje a 100 años de historia de un pueblo de 13 casas donde ha habido 3 asesinatos y más giros de guion que en cualquier serie que te puedas imaginar. Y es vida real.

| 3Cat

El abogado de Sansa habló de una demanda que os reclamaba hasta 12 millones de euros, tanto a ti como a las productoras. ¿Qué hay de cierto en esto?

Varias cosas. Sí, este señor presentó una demanda, pero no reclama 12 millones de euros, no da cifra, no sé de dónde salen esos 12 millones. Y esta demanda no tiene nada que ver con la serie que se va a emitir en laSexta porque este abogado no sale en ella. Sale en TV3, y curiosamente, las imágenes que aparecen son las mismas que grabamos para un reportaje de '30 minuts' hace 30 años.

Es sorprendente que haya tenido 30 años para denunciar la utilización de su imagen, y no lo haya hecho hasta ahora, que ha visto que la serie tiene éxito y pretende reclamar dinero. Está en su derecho. Veremos qué dicen los jueces. Sale menos de 35 segundos en una serie de 8 horas. Bueno, no pasa nada. Veremos qué dice el juez.

Vienes del gran éxito de todos tus proyectos en TV3. ¿Qué expectativas tienes de audiencia con 'Tor' en laSexta?

Yo no soy de cifras, lo que venga será bienvenido, pero en gratitud a la cadena, me gustaría al menos llegar a su media. Hay muchos factores: la hora, la promoción... Yo mi parte la he hecho con toda la pasión, y creo que el producto es de suficiente calidad como para gustar a un público amplio. Si llegamos a la media, o un poco más, será un exitazo, y, si no, esperemos que quien lo vea lo disfrute.

| Atresmedia

¿No te sientes responsable, en el buen sentido de la palabra, del auge del true crime en España?

Yo me siento responsable de hacer bien mi trabajo. Lo de los demás, para bien o para mal, no es cosa mía. Cuando empezamos, nos propusimos hacerlo con mucho respeto y rigor. Estamos hablando de víctimas, y eso es esencial.

Que luego esto haya generado un efecto multiplicador, que tenga éxito, que a la gente le guste… pues bueno. Si el espectador lo valora y las cadenas lo compran, se hace. Cuando se hace con respeto, me parece bien. Cuando se hace daño a terceros, ya no me parece tan bien. Después de más de 500 horas de emisión, los únicos incidentes que tenemos son con abogados como el que mencionábamos, que pide dinero por salir 35 segundos, imagínate.

¿En qué estás trabajando ahora? ¿Qué es lo próximo que veremos de Carles Porta?

Así, por orden de estreno, en octubre estrenaremos una miniserie de 'Crims' en TV3. También en octubre, cinco capítulos más de true crime en Movistar Plus+. Y espero que a principios del año que viene, una serie de ficción en Atresmedia, de 6 capítulos, inspirada en el caso de Brito y Picatoste.

| Atresmedia

¿Y qué me puedes contar de esta serie, '33 días'? ¿Has estado involucrado en el rodaje?

Es una serie inspirada en el primer caso que hicimos en 'Crims'. Fue idea de José Antonio Antón, el Director General de Atresmedia. Son 6 capítulos de una hora, protagonizados por Nacho Fresneda y Julián Villagrán, con guion de Javier Olivares y Jordi Calafí. Lo dirige Anaïs Pareto, una chica aún poco conocida, pero que cuando se vea su trabajo, es muy, muy buena.

Habla de la autoprotección de las personas, de una fuga, y de una relación entre los protagonistas que los convierte en unos criminales muy peculiares. He participado un poquito en todos los procesos. Es una experiencia superinteresante. Meter una ficción a partir de un caso real es un gran aprendizaje también.