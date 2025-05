Blanca Martínez: 'Mariliendre ha sido la experiencia de mi vida'

La despedida de una serie siempre deja emociones encontradas. Y si además se hace desde un entorno tan vibrante como Desalia, el festival de Ron Barceló que ha convertido Tarragona en el epicentro de la fiesta, todo se magnifica. Allí, rodeada de música, piscina y amigos, Blanca Martínez pone punto y aparte a 'Mariliendre', la serie de Atresplayer que ha conquistado al público con una mezcla explosiva de desparpajo, música y emociones a flor de piel.

Charlamos con Blanca entre bailes y puestas de sol, con la euforia del festival aun vibrando en el aire.

¿Cómo has vivido la acogida del público con 'Mariliendre'? ¿Esperabas este tipo de reacción?

Ha sido muy bonito. Ya vimos en Málaga que la gente estaba muy volcada y que nos dieron muchísimo amor, muchísimo recibimiento. Ahora está siendo precioso verlo semana a semana —es la primera vez que estreno una serie con emisión semanal— y ver esos debates del lunes: quieren a un personaje, a la siguiente semana lo odian, luego lo perdonan... He recibido muchos mensajes muy bonitos.

La serie tiene una energía muy particular, hay mucha música, mucho desparpajo. ¿Cómo fue el rodaje? ¿Hubo tanta fiesta dentro como fuera de cámaras?

El set tenía un ambiente increíble. El equipo que hizo la serie era lo mejor; hasta los eléctricos o los de producción se ponían a bailar por detrás de las cámaras porque era contagioso. Luego, personalmente, ha sido mi primer protagonista y ha sido una serie muy exigente. Además de todas las horas en el set, venían luego los ensayos y todo... Fue largo.

¿Y qué te llevas tú personalmente de esta experiencia? ¿Crees que tendrá continuidad?

Me encantaría. Creo que se pueden quedar muchas cosas en el aire, hay muchas historias de los personajes que se pueden desgranar y yo estaría feliz de hacer una segunda temporada. Lo que me llevo del personaje es que, hasta ahora, ha sido la experiencia de mi vida respecto a una serie.

Estás ahora en Desalia, el paraíso de la fiesta organizado por Ron Barceló. ¿Cómo es la Blanca Martínez de fiesta? ¿Te recoges pronto o te entregas hasta el amanecer?

Me entrego hasta el amanecer. Mi madre siempre me dice que no hace falta irse la última, pero no lo puedo evitar. Ayer dije “nos tomamos una y nos vamos” y al final fue alguna más…

¿Cómo fueron tus primeras fiestas? ¿Tienes alguna anécdota adolescente que ahora te dé risa o vergüenza?

Tendría muchísimas, pero a mí, por ejemplo, lo que me encanta son las fiestas de Jaca, las patronales. No hay nada que me guste más que una verbena, una charanga, comer con amigos y luego una partida de bingo.

A la hora de montar un plan, ¿eres de las que organiza todo o prefieres que te sorprendan?

Prefiero que me sorprendan porque te quitas de muchos líos, pero es verdad que luego no lo puedo evitar y acabo organizando: los viajes con mi familia o las escapadas con amigos…

¿Cuál es tu Kit de Supervivencia para una buena noche de fiesta?

Uy, yo el lip combo en el bolso, ibuprofeno siempre, y unos zapatos cómodos porque soy de las que perrea hasta el suelo y baila muchísimo.

¿Con qué canciones te vuelves loca?

Todo lo que sea Bad Gyal, como 'Fiebre', y Ladilla Rusa, cuanto más mamarracho, mejor. Me encanta.

¿Hay algo que la gente dé por supuesto de ti que en realidad sea lo contrario?

Pues no me ha pasado. Creo que me pasa al revés. De momento, los personajes que me han tocado han sido divertidos, muy simpáticos, y tienen esa sensación de mí.

¿Qué canción define tu estado vital actual?

'Señoras bien, señoras fetén'.

¿Estás echando de menos a Martín estos días? Parece que después de la serie seguís siendo inseparables...

Es para quererle y cuidarle para siempre. Es un sueño de compañero, de amigo. Es increíble. Hemos hecho una piña. No está Martín conmigo, pero sí me he traído a Álvaro Jurado, que sabía que le encantaría. Las amistades que he hecho en la serie se han quedado. Nos hemos cuidado muchísimo, ha sido un rodaje muy fuerte para todos. Son amistades muy fuertes.

Entre despedidas y nuevos comienzos, Blanca Martínez demuestra que está viviendo un momento dorado. Su entrega, dentro y fuera del set, su energía desbordante y su conexión real con el público la convierten en una de las voces más prometedoras del audiovisual español. Si algo queda claro tras 'Mariliendre' y su paso por Desalia, es que la fiesta —y el talento— continúan.