Martin ('Mariliendre'): 'El salto de ser fan a trabajar con los Javis fue muy heavy'

Martin Urrutia se enfrenta a su primer proyecto como actor como uno de los protagonistas de 'Mariliendre'. La serie musical, protagonizada por Blanca Martínez, llegará a atresplayer el próximo 27 de abrio. La protagonista de 'Mariliendre', Meri Román, era una reina de la noche gay madrileña, pero de eso ya han pasado 10 años.

De este modo, en una entrevista para TVeo, Marin Urrutia habla de su papel en 'Mariliendre' y lo que ha supuesto para él la serie. Se trata de su primer proyecto profesional como actor tras 'Operación Triunfo'.

¿Qué opinas de este fenómeno? ¿Por qué crees surge esa amistad clásica de las mariliendres y los gays?

Hay una relación especial entre el chico gay y las amigas. Yo siempre he tenido a mis amigas al ser un chico y sentir diferente o sentir que me gustaron otras cosas diferentes que al grupo de chicos de mi clase. Se crea un vínculo de apoyo, de encajar y saber con quién te entiendes. Aparece esa chica que es tu mejor amiga, tu apoyo y vais de la mano y no puedes soltarla. Tengo muchas mariliendres, que es una relación muy bonita que tendré para siempre.

¿Crees que va más allá la relación y podría considerarse un amor platónico?

En 'Mariliendre' vemos una relación muy especial, más allá de mariliendre y gay, hay una conexión muy fuerte. Entre las hormonas y la edad hace que la relación se estreche más.

| Atresmedia

¿Cómo es ese momento en el que te llega la propuesta para trabajar en un proyecto de los Javis como es 'Mariliendre'?

Fue después de 'Operación Triunfo', donde estuve tres meses aislado. Vinieron a la academia de visita y fue increíble verles y hablar con ellos, porque le veía con una especie de fijación, con un cariño. Me pilló un poco desprevenido porque venía de ser muy fan, con 'La Mesías' incluso.

Al terminar el programa me dijeron que había esta serie, que querían que hiciera el casting. Yo estaba flipando por el salto de ser fan y de admirarles a poder trabajar con ellos tan directamente fue muy heavy. El casting fueron unas pruebas, varias semanas, yo justo acababa de salir de 'Operación Triunfo' y salió.

¿Tuviste alguna duda a la hora de aceptar el proyecto por si participar en una serie te aparta de tu carrera como cantante?

Me pareció un proyecto tan especial, diferente y tan para mí, que era lo que yo perseguía también en el sector, interpretar, que era un sueño que tenía detrás de pequeño. Me vino después de estar en un programa de canto, que forma carreras musicales. Lo vi como un plus, algo nuevo y fresco.

Pensé que era buen momento para hacer esto y ya tendré tiempo también para pensar en música. Esa oferta también estuvo para mí, el hacer una carrera musical, pero vi las dos vertientes y dije: ahora viene esto y no puedo dejar que esto pase. Era como un regalo para mí, una serie musical.

| Atresmedia

En 'Mariliendre' los personajes viven muchas primeras veces, como la primera vez de pisar una discoteca gay. ¿Cómo lo has vivido teniendo en cuenta que también han sido tus primeras veces?

Era muy nuevo para el personaje, pero para mí también. Esa primera emoción, aunque fuera ficción y estuviera en un set, era real. Y con ella también, porque a mis amigas las veía reflejadas en Blanca y en Meri. Era muy real todo. Lo más guay ha sido vivirlo todo juntos, con ese apoyo, porque esto es 'Mariliendre'.

¿Cómo vives ese fenómeno fan que te rodea?

Es verdad que de alguna manera me he medio acostumbrado desde que salí de 'Operación Triunfo', porque vivo episodios de mucho fanatismo. Estoy con el resto de actores y veo la locura que hay, pero yo estoy acostumbrado en mi día a día. Es bonito haber vivido ese momento tan especial en 'Operación Triunfo', porque fue algo genuino y puro. Salir y ver todo este apoyo, amor sin límites, es precioso porque ha salido muy de forma natural. Ha sido un regalo este impacto que he recibido.

| Atresmedia

¿Te gustaría poder hacer una segunda temporada? ¿El final de esta primera da pie a continuar con 'Mariliendre'?

Ojalá haya segunda temporada. Siempre digo que si hubiera una segunda creo que entraría con mucho más pletórico, de lleno y con ganas de disfrutarlo desde el principio. Desde el rodaje ya lo estábamos diciendo: si hay una segunda temporada yo quiero un dúo con Nina.

¿Cuál es tu himno de los 2000?

Yo los tenía un poco atrás, no los tenía tan presentes. Con 'Mariliendre' he descubierto muchos y otros ya los conocía y los he podido interpretar que han sido increíbles. Ahora diría que me quedo con "Cuando tú vas" de Chenoa.

| Atresmedia

¿Sigues teniendo relación con Chenoa después de 'Operación Triunfo'?

Hablamos bastante por Whatsapp, se preocupa mucho y te escribe bastante. Te dije 'Oye, cuando queráis un café...'. Es como una amiga y luego pienso que estoy hablando con Chenoa[Risas].

¿Estás preparando música?

Desde que terminó 'Mariliendre', que fue hace unos nueve meses he estado trabajando en un disco y canciones mías que va a un ritmo muy tranquilo porque quiero trabajarlo bien, no quiero sacar nada por impulso. Es verdad que hay un poco de presión por las carreras de los compañeros en cuanto a la música, pero no mucho.

También veo 'Mariliendre', que tiene mucho peso, es algo especial y me permite darme ese tiempo en pensar bien si quiero sacar una canción, de que quiero hablar, que quiero contar, pero ahí estoy.