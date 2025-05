Jesús Vázquez ('La Noche de los Récords'): 'La audiencia ahora no es tan importante'

Jesús Vázquez ha vuelto a Telecinco como presentador de 'La Noche de los Récords' en la noche del miércoles. Participantes llegados de distintos países del mundo ponen en este formato a prueba su destreza, fortaleza mental y física, agilidad, reflejos y habilidades. Todo para hacer realidad su sueño: conseguir un título de Guinness World Records.

En una entrevista con TVeo, Jesús Vázquez desvela cómo afronta esta nueva etapa al frente de 'La Noche de los Récords'. El presentador también hace un repaso a su carrera y valora la actual etapa de Telecinco.

¿Qué es lo primero que piensas cuanto te ofrecen 'La Noche de los Récords'?

Después de tantos años, en Mediaset sobre todo, y haciendo tantos formatos distintos, desde concursos, talents... este programa es único. No es otro talent, no es un concurso, no es un talk show, sino que es un programa único en su género, básicamente por lo que es en sí el Guinness World Record. Lo primero que pensé es: 'Fíjate, Jesús, otra vez. Cuando ya crees que lo has presentado todo en la vida, aparece un programa que nunca pensaste que te iba a llegar, en el que vas a ver a gente haciendo cosas que nadie más en el mundo puede'. Por lo que de primeras me pareció un desafío, también por ir a grabarlo fuera de España con un equipo básicamente italiano.

| Mediaset

Nosotros llegamos allí y éramos un pequeño grupo de españoles con el despliegue que tiene Mediaset Italia. Éramos como los galos de Astérix, un pequeño grupo de españoles entre un equipo enorme de italianos. Para hacer este programa se necesitaron a más de 200 personas, ya que el montar y desmontar ciertas estructuras gigantescas se tarda mucho tiempo y necesitas a cientos de personas. Yo tenía a Yolanda, que era mi directora española, pero cuando nos poníamos a grabar a mí me hablaba un italiano por el pinganillo. Además, tenía mucho carácter. Había dos regidores italianos, y yo al principio estaba tan nervioso que pedí uno español, pero luego me relajé, me hice amigo de ellos, y disfruté mucho la experiencia de salir de España. Por lo que fueron muchas las razones por las que acepté el reto, la primera de ellas el hacer algo que nunca había hecho.

Al tener contrato de cadena con Mediaset, ¿te ofrecen programas y tú decides o cómo funciona?

Después de todos los años ya tenemos un entendimiento. Ellos saben los programas en los que yo me siento cómodo, y ellos también me mantienen para cuando llega un formato de estas características, uno que sea una gran inversión o una gran apuesta de la cadena. A ellos le gusta tener siempre una persona como yo, que tiene una trayectoria bastante blanca y que, aunque he hecho de todo, desde 'Supervivientes' hasta 'Mujeres Hombres y Viceversa', la imagen que yo proyecto en Mediaset o la que quieren tener ellos de mí es que en cualquier momento me puedo poner a los mandos de un programa blanco, familiar, que lo pueda ver desde un niño a un abuelo.

Tenemos muy buen entendimiento, hace poco estuvimos haciendo '¡Allá Tú!' y casi siempre lo que me ofrecen me gusta, y si no me gusta le doy la vuelta y me lo tomo como un reto. Recuerdo cuando Paolo Vasile me ofreció ‘Mujeres Hombres y Viceversa’, que se me paró el corazón porque era entrar en un mundo que yo, francamente, no controlaba. No había hecho programas de esas características, pero luego me fui a casa, lo pensé mejor y me dije: 'Pruébalo'. Y al final me lo acabé pasando bien y fue una experiencia.

| Mediaset

Mencionas 'Supervivientes', que está producido por Cuarzo, como 'La Noche de los Récords'. ¿Te gustaría volver a presentarlo?

Estoy en un momento de mi vida en el que ya no llamo puertas, espero que me llamen a mí y ya dijo sí o no. Ya he hecho casi de todo. Los que hacen ahora 'Supervivientes' son un grupo muy grande de presentadores, y en mi época éramos solamente dos: Mario Picazo que estaba en la isla, al que luego sustituyó Eva González; y yo desde plató. Antes solo había una gala semanal, era otro mundo. Yo fui muy feliz haciendo ‘Supervivientes’, pero es verdad que hacerlo ahora sería volver a lo mismo, y ahora mismo me interesa probar cosas que no he hecho.

Con 'Bailando con las estrellas' dijiste que este era el único formato que te quedaba, pero ahora llegas con 'La Noche de los Récords'. ¿Qué es lo que realmente te queda por hacer?

Realmente no lo sé, la próxima vez me quedo calladito [ríe]. Este programa es que no lo tenía ni en mi cabeza, sabía que existía el formato, porque se hace en medio mundo, pero nunca me imaginé que acabaría aterrizando en Telecinco y mucho menos que me lo acabarían ofreciendo a mí. Lo que venga en un futuro, no lo sé. También estoy en una época personal en la que voy a cumplir 60 años, y quiero empezar a tomarme la vida de otra forma.

He peleado mucho en mi carrera, por tener una buena trayectoria, pero de repente, cuando cumples años las cosas importantes cambian de sitio. Para mí ahora lo más importante es vivir, el éxito ahora es tener tiempo para poder hacer lo que me dé la gana, como viajar con mi marido. Si yo consigo eso, ya habré conseguido todo el éxito, porque si yo mañana cierro la puerta y no me veis nunca más, seguiría viviendo igual de feliz, en mi casa, haciendo planes... mi vida no cambiaría nada y ese para mí es el mayor de los éxitos.

| Mediaset

Me encanta la tele, y cada vez que me pongan un caramelo delante diré que sí, porque cuando haces un trabajo que te gusta no te puedes resistir. Pero al final es un trabajo, tienes que echarle horas, aprenderte guiones, estar en tu sitio, resolver situaciones... A partir de ahora, todo lo que venga, con calma: ¿qué me apetece? Lo hago. ¿Qué no? Pues diré que no me apetece mucho.

En este nuevo programa, ¿el estar con personas que superan sus límites continuamente te ha inspirado, o cambiado la forma de ver la vida?

Yo comulgo mucho con esa idea, siempre he pensado que hay que apuntar al infinito para llegar a la Luna y siempre he ido a por todas. Yo me sentía muy identificado con toda esa gente que tuvo handicaps de pequeños, problemas, y que decidieron luchar para salir adelante. Yo doy una imagen de chico blando y parece que nunca he roto un plato, pero me han pasado cosas terribles, algunas las sabéis porque se han hecho públicas.

A lo largo de tu carrera las audiencias han cambiado mucho, y has hecho un alegato de que ahora se deberían medir de otra manera. ¿Cómo las vives tú actualmente?

El share que existía antes ahora ya no existe, ni siquiera en el fútbol. No es que importe menos, pero hemos ido cambiando la percepción de lo que es el share. Evidentemente, todo el mundo quiere ganar su franja, pero si no la ganas, ya no es tan grave. Al menos para mí. Y es una sensación que comparto con gente de la empresa. La audiencia ahora no es tan importante y bueno, si quedas segundo, la curva no ha ido mal, tenías más publicidad que el de enfrente... de repente hay argumentos que sirven para suavizar el hecho de no liderar la franja.

| Mediaset

Voy a confesar una cosa: hasta hace un año veía los datos de audiencia todos los días, pero ya me he quitado. No miro la audiencia, salvo la mía [ríe]. La realidad es que solo nos interesa a la gente del sector. Tengo muchos amigos y no saben nada de audiencias, ni las interesan, ni las miras. Hay que relativizar porque a veces estamos obsesionados dentro de la tele con un número y hacer un programa es mucho más que un número. Además, hay que contar también con las otras formas de difusión y con cómo ha cambiado el consumo.

¿Cómo valoras esta nueva fase de Telecinco, tú que has estado en todas las etapas?

No me corresponde a mí valorar porque no soy quien toma esas decisiones, pero creo que seguimos siendo una tele muy fresca, muy actual y muy pegada a la actualidad. Las variaciones que han querido hacer los responsables, que para eso les pagan, hechas están. Seguimos manteniendo una imagen que no ha cambiado tanto. Nos gusta contar y ver cómo vive la gente ante situaciones extremas, o en una casa, o cuando su pareja le es infiel... eso es un sello de Telecinco que no se ha ido con el cambio. No hubiera sido buena idea darle un vuelco completo al canal, hay algunas señas que nos identifican.

Luego tenemos formatos, como los que hago yo, como 'Bailando con las estrellas', que son grandes formatos de prime time y la audiencia también viene a vernos. Mi valoración es que las cosas van por donde tienen que ir y los datos creo que van mejorando, porque me lo han dicho. Hemos pasado nuestro momento, todas las cadenas lo pasan, son ciclos. A veces se baja y otras se sube. Hemos tenido esa pequeña crisis, pero estamos empezando a subir.

¿Volverá 'Bailando con Las Estrellas'?

No lo sé exactamente, pero se baraja como posibilidad la vuelta de verano. Se iba a hacer antes, pero por motivos de estructura de programación de la cadena no se ha podido hacer y lo quieren hacer antes de que acabe el año.

| Mediaset

¿Cuál crees que ha sido tu récord a lo largo de todos estos años?

Pisé estos estudios (los de Telecinco), antiguos Estudios Roma, en el año 90, y desde entonces no he parado de trabajar. Sigo en 2025 aquí sentado. Para mí eso es un récord. Creo que soy el único presentador que queda que estuvo en la primera etapa, por lo que eso suma otro récord. He entrado y he salido a otras cadenas, pero siempre he vuelto a Telecinco como el hijo pródigo.

De todos los programas que has hecho a lo largo de tu carrera, ¿cuál es el más recordado?

Siempre me preguntan casualmente por mis programas favoritos. 'Hotel Glam' hay gente que me sigue hablando de él, de 'Gente con chispa', que lo hacía en las autonómicas, y el de las cajas, es decir, '¡Allá tú!'. A todos ellos es guardo un cariño muy especial porque fui muy libre, feliz, no estaba sujeto a un guion y hacía y decía lo que me daba la gana.

¿Crees que hoy podría volver 'Hotel Glam' a la televisión?

Propuse su regreso hasta la saciedad, pero a día de hoy sería difícil hacerlo. Vivimos tiempos complicados y antes se hacían cosas muy locas que hoy en día no sé si vendría gente de esta que le encanta poner querellas.