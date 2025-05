Mamen Mendizábal: 'Estoy encantada con 'Anatomía de', pero abierta a nuevos proyectos'

Mamen Mendizábal vuelve este domingo 11 de mayo a laSexta con la tercera temporada de 'Anatomía de...'. El formato cada domingo intentará que el espectador se pregunte por lo que de verdad sucedió en historias que nos intrigaron y que todos conocemos.

En una entrevista para TVeo, Mamen Mendizábal nos detalla los casos de la nueva temporada de 'Anatomía de...'. Además, la periodista revela cuál es el principal motivo por el que algunos temas nunca llegan a ver la luz. Finalmente, también hace balance de su actual etapa profesional.

¿Cómo afrontas el estreno de la tercera temporada de 'Anatomía de...'?

Con muchas ganas de que los espectadores vean que llevamos tantos meses preparando. Estrenamos con un programa que se ajusta muy bien a nuestro formato, que es un true crime con un ritmo trepidante, con una historia brutal y con imágenes exclusivas de las cámaras de seguridad de Mainat, que registran todo es lo que ocurrió en esa noche. Se ha hablado mucho de Mainat porque es un fenómeno televisivo, uno de los mayores productores televisivos de este país, con mucho éxito.

Se ha hablado mucho del circo que ocurrió después y que las cámaras captaron. Cómo su mujer metió en su casa, en ese hogar familiar, a prostitutas, yonkis, traficantes y que las cámaras captaron, pero hasta que no ha terminado el juicio no hemos sabido lo que ocurrió verdaderamente aquella noche. El acceso que nos ha dado a toda la información, al sumario judicial, es extraordinario y el ritmo es trepidante.

| Atresmedia

¿Mainat estuvo desde el principio abierto en participar o hubo que convencerle?

Mainat creo que es uno de los hombres más poderosos en el sector audiovisual y debe tener muchos amigos, con muchas productoras muy importantes. Solo puedo estar agradecida de que haya confiado y que haya confiado en nosotros para contar su historia. Lo único que quería era no estar mezclado con otros testimonios.

Hemos hecho un relato de los hechos sin él, minuto a minuto, con todos los principales actores que tenían algo que decir, sobre la investigación, los abogados y todo lo que suponía una fuente de información. Y luego una entrevista en exclusiva con él para poner la guinda final. No debe ser fácil contar en televisión un intento de asesinato, que ese intento de asesinato lo haya perpetrado tu ex mujer, ni como sufriste. Yo solamente puedo darle las gracias a Mainat por la confianza.

¿Qué otros casos vamos a poder ver en esta temporada de 'Anatomía de...'?

Intentamos siempre ofrecer mucha variedad en los temas, que haya diferentes registros, pero en este recorrido que hacemos siempre por la historia reciente de España, pasada por el true crime, en forma de thriller, hemos intentado acercarnos más a temas de cultura pop, pero siempre con nuestra visión.

| Atresmedia

Nos detenemos en uno de los mayores bulos que recorrió las redacciones de nuestro país, que fue el día que mataron a Miguel Bosé. A Miguel Bosé en los años 90 le dieron por muerto ya en una radio con fecha, hora, lugar, con todas las certezas, pero el bulo sobre su muerte llevaba acompañándole más de una década. En esa época, además, decir que alguien tenía Sida era decir que era homosexual, drogadicto, o las dos cosas, e incluso que se lo había buscado él. Era una acusación dura, fuerte, con el objetivo de destrozarle. Recorremos ese bulo que nos refleja como éramos.

En un clima muy belicista como hay ahora, con ese rearme que hay en Europa con los países que están más cerca de Rusia que tienen que restaurar el servicio militar obligatorio nos vamos a la Primera Guerra del Golfo, que fue la primera guerra televisada. Marta Sánchez fue a entretener a los soldados a cantarles las fragatas en las corbetas, en una operación de propaganda para que todo el descontento que había popular por estar en la guerra en la que prometimos no estar quedara más neutralizado. Era una propaganda de manual al estilo de lo que hizo Estados Unidos con Marilyn o la que hizo Franco, con Carmen Sevilla.

Hay programas también como el del Ecce Homo. Ese desastre en el que Cecilia, una mujer mayor, perpetró en la Iglesia de Borja y que se convirtió en una obra de arte tan fascinante que hasta el Museo Moma de Nueva York quiso comprarla. Incluso hicieron una ópera en Las Vegas. Fenómenos sociales que marcaron también nuestra historia cultural. O el día que Jesulín de Ubrique decidió abrir las plazas de toros solo para mujeres. Hubo autobuses de mujeres desde pueblos de España que nunca habían ido solas a ningún lado. Acababan de nacer las asociaciones de mujeres en España y el torero les abrió un territorio que era casi exclusivamente masculino y que también describe muy bien como éramos como sociedad.

| Atresmedia

También tenemos el tema de Ruiz Mateos contra Boyer. Ruiz Mateos en los 90 era el hombre que más información compraba junto con Mario Conde o Javier de la Rosa. Compraban información para tener el poder y en el caso de Ruiz Mateos también para la venganza, porque Boyer le había expropiado Rumasa, que era un imperio, y se dio cuenta de que para mantener viva la llama de la opinión pública el matrimonio Boyer Preysler iba a dar toda la repercusión porque las cámaras les perseguían. Esa estrategia de acoso y derribo contra el matrimonio le proporcionó enorme publicidad todo el rato. Hay temas que reflejan como somos como sociedad y que cuentas distintos momentos de nuestra historia reciente.

¿Cuál es el principal motivo que encontráis cuando algún tema no sale adelante?

No son muchos, pero algunos se quedan por el camino porque cuando te pones a trabajarlos o no te salen los testimonios que necesitas para que el programa tenga la calidad que necesitas, o no hay archivo suficiente, imágenes suficientes, que para nosotros es una parte muy importante. Igualmente, no los descartamos del todo, a veces los dejamos en el congelador esperando a encontrar otras voces o a convencer a las que en ese momento no creen que sea bueno hablar. No las descartamos del todo porque creemos que son interesantes y para próximas temporadas pueden estar. No nos rendimos.

El reciente apagón en un futuro podría ser tema de 'Anatomía de...'…

Sin duda, el apagón tiene todos los elementos para convertirse en un programa en el futuro. Pero es verdad que ahora es materia prima de los programas de actualidad, está en caliente, las causas de estar investigando y todavía hay muchísimas dudas. Cuando todo eso haya se haya resuelto, creo que tendrá una 'Anatomía de...' excelente.

| Atresmedia

La primera temporada funcionó bien en audiencias, pero la segunda bajó en algunos programas. ¿A qué crees que se debió la bajada y que expectativa tienes para esta nueva temporada?

En la segunda temporada creo que tuvimos una temporada muy anómala. Tuvimos tres o cuatro interrupciones por varios procesos electorales que interrumpieron la emisión. Estábamos emitiendo y hubo que parar para votar hasta tres veces por elecciones en Euskadi, en Galicia, elecciones generales… Hay elementos externos que nos hicieron tener una temporada de datos un poco peor. La tele no es solamente lo emites, sino también lo que emiten los demás, las circunstancias alrededor. Pero los programas siguen teniendo mucha calidad y ha sido lo ha visto la cadena y lo vemos nosotros, así que apostamos por la continuidad.

¿Cómo valoras esta etapa tal vez más relajada en televisión? ¿Te gustaría hacer más cosas? ¿Volver al diario?

No estar en un diario es despegarse de la actualidad pura y dura, pero el trabajo de los programas que no son diarios es distinto. Puede que tenga un nivel de tranquilidad un poco mayor, pero no de trabajo. Los programas diarios todo el trabajo te lo dejas en el plató, no te acompaña a casa casi nada. En cambio, los programas semanales o los que vas haciendo por temporadas acumulas mucho trabajo y los tiempos también son muy exigentes porque tienes que llegar con todos los programas listos antes de empezar a emitir. He tenido 20 años de actualidad, ahora estoy haciendo un programa con otro ritmo y creo que en una vida profesional larga hay que tomar todo.

¿Estás bien solo con 'Anatomía de...' o te gustaría poder hacer otro proyecto?

Yo estoy encantada con 'Anatomía de...', pero siempre abierta a nuevos proyectos. Pero desde luego apuesto por la continuidad de 'Anatomía de...'. Desde luego, la actualidad española hace que este programa siempre tenga materia prima.