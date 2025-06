Joan Amargós ('A muerte'): 'Dani de la Orden es exigente en el buen sentido'

atresplayer ya ha estrenado su nueva serie creada por Dani de la Orden: 'A muerte'. Emoción y humor se unen en esta comedia romántica creada por Verónica Echegui y Joan Amargós. Una serie que pretende convertirse en toda una celebración de la vida y de los pequeños momentos cotidianos.

En una entrevista con TVeo, Joan Amargós nos explica los detalles de 'A muerte'. Una serie con una clara vocación feel good, esta nueva apuesta de la plataforma de Atresmedia pretende reflexionar sobre la generación de los treintañeros. Sin embargo, no renuncia a tratar temas universales como la transición a la vida adulta, la muerte, la maternidad o las parejas de largo recorrido y sus crisis.

¿Cómo te llegó la propuesta y qué fue lo primero que pensasteis?

Me llegó el proyecto y me reí mucho en casa leyéndolo. Pensaba: "no sé cómo haremos esto". Después empezamos a rodar y las situaciones son un poco rocambolescas, súper locas. Y los textos, los diálogos... cuando los leía pensaba: "bueno, esto es muy raro, ¿no?". Pero luego, al rodarlo, era mucho más normal de lo que parecía, y colaba, y hacía risa.

| Atresmedia

¿No es paradójico hacer una comedia con un personaje que se tiene que enfrentar a una operación a vida o muerte?

Sí, es un poco contradictorio y se lo dije a Dani de la Orden, pero él quería hacer esta serie. Y la acabamos haciendo. Al principio piensas que es un poco raro, pero después, a medida que evoluciona 'A muerte'...

Creo que ese es el potencial que tiene, como parte de una base muy trágica, las situaciones pueden ser más raras. Como los personajes están muy afectados y muy perdidos, se justifica que ciertas situaciones que en otro contexto serían increíbles o extrañas, de golpe parezcan lo más normal.

¿En qué te pareces a tu personaje de 'A muerte'?

En el caso de Raúl, creo que todos tenemos una parte prudente, precavida, una parte miedosa… Lo que pasa es que en él hay una cantidad desbordante, ¿no? Es excesiva, para poder vivir tranquilo y formar parte del mundo. Pero sí, creo que forma parte de mí también.

| Atresmedia

La serie habla mucho del miedo: a la muerte, al compromiso, a equivocarse. ¿Cuál de esos miedos te resultó más difícil de representar?

Creo que al inicio de la serie hay un miedo como muy desconocido, porque Raúl no sabe qué pasará con la operación que le van a hacer... Como no sabe dónde irá, hay una nebulosa mental: no sabe si le operan al cabo de dos días, de uno, si va a sobrevivir o no...

Y de golpe aparece un miedo mucho más mundano, que es dejar a su pareja y empezar la vida con otra persona. Tiene miedo, con una carga, con una dificultad para empezar una nueva vida y disfrutar, que quizá es algo mucho menos grave, más anecdótico, pero que le cuesta muchísimo al personaje. Le cuesta tirar para adelante.

Es una serie que invita a reflexionar al espectador, ¿te pasaba mientras rodabas?

Sí, yo creo que cuando la íbamos creando, íbamos reflexionando en voz alta, porque teníamos muchas versiones de guion. Y mientras modificábamos el guion, hablábamos de esto y de lo otro, cambiábamos frases... Volvíamos mucho a nuestra parte, a lo que nos tocaba, a lo que nos era más indiferente, a lo que nos parecía frívolo y a lo que nos parecía crucial. Y entonces más que una reflexión interna que hicimos durante el rodaje, hubo un punto de reflexión común.

| Atresmedia

¿Cómo ha sido trabajar con Dani de la Orden, que se ha convertido en el director de moda ahora mismo?

Es exigente en el buen sentido. Trabajar con Dani de la Orden es muy agradable, pero también exige mucho: pide estar muy presente, pide estar abierto a cambios, a improvisaciones… Es muy agradable tener la impresión de que trabajas con alguien que arriesga, porque hay gente que es muy conservadora y va a rodar la frase del guion y ya está, suficiente. Y él es un director que le gusta arriesgar, que cuando ya tiene algo medio hecho, quiere hacer algo nuevo, nuevas ideas…

¿Crees que son necesarias y que se está perdiendo esta comedia más de situación y no tanto de ir al chiste fácil?

Sí, yo creo que si consideras que no es una comedia de chiste fácil, es que hemos dicho algo que vale la pena. Porque el humor es muy complicado. Es una cosa mucho más seria de lo que aparenta.

Es muy difícil que la gente se arranque a una carcajada. Y si lo hemos conseguido, creo que es un éxito, ¿no?

Que la gente en casa se ría, se lo pase bien, sin que haya ni una gota de algo nocivo… sino que además haya una parte profunda y bonita. Yo creo que debemos estar muy contentos.