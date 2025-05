Blanca Martínez ('Mariliendre'): 'Es bonito el apoyo que tiene Martin, pero abruma'

Blanca Martínez es la gran protagonista de 'Mariliendre'. La serie musical, producida por los Javis, llegó a atresplayer el pasado domingo 27 de abril. La protagonista de 'Mariliendre', Meri Román, era una reina de la noche gay madrileña, pero de eso ya han pasado 10 años.

De este modo, en una entrevista para TVeo, Blanca Martínez habla de su papel en 'Mariliendre' y lo que ha supuesto para ella la serie. Analiza su papel en la serie, también a nivel musical, así como de su relación con Martin Urrutia.

¿Qué opinas de este fenómeno? ¿Por qué crees surge esa amistad clásica de las mariliendres y los gays?

No sé cómo surge, pero siento que es algo que quizás se lleva un poco por dentro. Sin ser consciente ahora lo pienso y en el cole defendía al chico gay con el que se metían con él por ir a ballet, pero no lo hacía porque fuera gay, porque teníamos diez años y tú no eres consciente de esas cosas, sino porque me parecía que era lo que había que hacer y lo que es justo. Ahora, con esta edad y ya siendo conscientes de las cosas creo que es algo que llevas ahí. Ves a los amigos y encajas con eso y dices es que yo tengo que estar aquí, tengo que defender a esta gente, apoyarla e irme de fiesta con ellos porque es lo que yo siento que es así.

| Atresmedia

¿Crees que va más allá la relación y podría considerarse un amor platónico?

En 'Mariliendre' se puede ver un poco esa relación platónica, que creo que pasa un poco cuando eres adolescente con tus amigos. Yo no me enamoré de mi amigo gay, pero me enamoré de mi mejor amigo del instituto. Aquí a Meri, en concreto, le puede pasar y, en este caso, Jere es gay. Cuando eres joven y tienes una amistad tan estrecha que compartes tantas cosas, confesiones, emociones, hormonas en el aire, es fácil que la línea se desdibuje un poco.

¿Cómo es ese momento en el que te llega la propuesta para trabajar en un proyecto de los Javis como es 'Mariliendre'?

Tenía muy claro que yo no iba a hacer 'Mariliendre' porque al principio no me querían hacer prueba. Al final conseguí que me la hicieran, pero fueron dos meses y cada semana que pasaba pensaba que no. Y otra vez otra prueba y seguía pensando que no y que no. Estaba segura que no y cuando me llamaron creo que estaba con mi compi de piso y saltó y gritó ella más que yo, porque yo me quedé en shock. Fue un gran subidón. Yo me empeñé en hacer prueba para esto porque soy una mariliendre, era para mí. Era mi proyecto y cuando dijeron que era musical dije "ya la hemos jodido". Pero al final se ha podido.

| Atresmedia

¿Cómo ha sido ese proceso de interpretar al personaje, pero no ser tú la persona que canta?

El apoyo que he recibido es tanto y estaban tan a full conmigo, que hubo un momento que dije: 'Oye, que canto yo'. Y me dijeron: bueno, tampoco te vengas tan arriba. Nunca he pasado por clases de canto, ni por clases de coach vocal, y es todo un universo. Incluso a mí misma, a la hora de interpretar, colocar bien las cosas para cuidar mi voz, que también es instrumento del actor, ha sido muy guay aprender según qué cosas. Luego, el trabajo que hemos hecho, que han sido muchas horas con María Arévalo para encajar todas estas piezas, creo que merece mucho la pena.

Hay gente que me acaba de decir que si no lo llego a decir no se dan cuenta y creo que eso es lo bonito y parte de la fantasía también de esta serie, que Meri es la gran cantante. Fueron muchas horas de respirar donde respiraba ella, de colocar las vocales finales la boca de una determinada manera, como apoyar el cuerpo, porque aquí estás cantando una nota muy alta y entonces el cuerpo se contrae... Cosas loquísimas que yo me iba a hacer después de estar rodando doce horas. Son muchas horas que había que encajar en mitad de un rodaje y era una paliza, pero merece la pena.

¿Cuál es tu himno de los 2000?

Yo con mis amigos y uno que es muy Chueca es "Dime". Cuando escuché la versión que han hecho aquí se me pusieron los pelos de punta, porque es tan diferente... Es una canción que la tienes metida en la cabeza y ver esa versión y dije: 'no me lo puedo creer'.

| Atresmedia

'Mariliendre' también da visibilidad a cuerpos no normativos con total naturalidad, sin que sea parte de la trama...

Es una cosa que yo pienso, porque no quiero ser abanderada de nada, pero es verdad que, inevitablemente, en personajes protagonistas en la ficción no aparece apenas gente con mi cuerpo. Si aparece es porque la historia va de qué fea, que mal se siente con su cuerpo, que triste está… Y la realidad no es esa. La realidad es que existimos gente con todo tipo de cuerpos y todo tipo de formas y que la afición de reflejar la realidad y que la gente se identifique. Es lo guay, que no vaya de eso, y si se puede abrir una puerta a que esto pase más, ojalá sea así.

¿Cómo ha sido trabajar con Martin, que era su primer proyecto como actor?

Me sentía un poco en el medio. Hay gente como Nina, Mariano, Omar o Carlos que han hecho muchos más proyectos que yo y me enseñan muchas cosas y me fijo y aprendo muchísimo. Pero también estaban Yenesi, Martin y Álvaro y yo me veía y me acordaba de mí. De todas esas veces que nos enamoramos el primer día que pise un set y veías esas caras entre nervios, ilusión, ganas, querer hacerlo bien... Claro que les quería cuidar, igual que me cuidan a mí, que es como se debe trabajar en un set para estar todos a gusto. Y también aprendes mucho de la gente que llega nueva.

| Atresmedia

¿Cómo vives tú desde dentro el fenómeno fan que rodea a Martin?

Es abrumador. Ha habido momentos que me parecían increíbles, pensaba '¿cómo puede estar pasando esto?'. Por ejemplo, no se sabía nada todavía de la serie, pero la nota de prensa la tuvieron que sacar antes de tiempo porque las fans habían descubierto todo el pastel por un reflejo de unas gafas de Javi Calvo. Es bonito el apoyo y es bonito que te arropen, pero es cierto que hay momentos que abruma.

Fui a verle al fin de gira a Valencia, que fui con un amigo mío que vive allí, que los dos comentábamos 'Operación Triunfo'. Terminó el concierto, estuvimos en el backstage y al salir habían pasado dos horas del fin del concierto y yo pensaba que fuera ya no habría nadie. Pero había muchísima gente con la cara pegada a las vallas gritando 'Mariliendre'. Mi amigo se quedó planchado.

¿Te gustaría poder hacer una segunda temporada? ¿El final de esta primera da pie a continuar con 'Mariliendre'?

Creo que todos estaríamos encantados de que hubiera una segunda temporada y nos tiramos a la piscina sin mirar. El final que tiene la serie es muy bonito y no te da la sensación de que te dejen mal, pero es una serie que da para tanto… Las historias de cada uno, ver a dónde puede llegar Meri ahora que se ha hecho todas estas preguntas. También canciones, como ha dicho Javi, de los 2000 hay para aburrir. Nosotras desde el rodaje ya estábamos haciendo peticiones para una segunda temporada. Ojalá la haya, yo encantadísima.