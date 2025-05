'Tardear' anuncia su inesperado contenido contra el estreno de 'La Familia de la Tele'

La guerra por la audiencia vespertina se recrudece y Telecinco no piensa quedarse de brazos cruzados. Este lunes 5 de mayo, TVE estrenará al fin 'La Familia de la Tele', su nuevo magacín vespertino, tras varios retrasos que han mantenido al público en vilo. Mientras en La 1 ultiman detalles, en Mediaset ya han activado su contraataque de la mano de 'Tardear'.

El programa conducido por Frank Blanco y Verónica Dulanto también sacará sus grandes bazas para plantar cara al debut del nuevo proyecto de sus antiguos compañeros de 'Sálvame' en La 1. Entre ellas, entrevistas esperadas, confesiones controvertidas y una buena dosis de espectáculo.

La presencia de Terelu Campos, inicialmente prevista para hace dos semanas, fue uno de los movimientos estratégicos pospuestos por 'Tardear'. La colaboradora tenía previsto responder a las críticas que la acusan de haber sido "soberbia y altiva" en su paso por Telemadrid. Su visita se ha programado para el próximo martes 6 de mayo, como el principal arma de 'Tardear' para el segundo día de 'La Familia de la Tele'.

| Mediaset

Otro de los contenidos de la semana será la entrevista a Paola Olmedo, ex pareja de José María Almoguera. Esta estaba prevista originalmente para el pasado lunes, pero se vio interrumpida por el apagón técnico que afectó al programa. Ahora, su testimonio se convierte en un plato fuerte para competir directamente con 'La Familia de la Tele'.

Sin embargo, la carta más inesperada con la que jugará 'Tardear' este lunes es la de Cristina Tárrega. La periodista regresa al foco mediático dispuesta a desmentir los rumores que la vinculan con prácticas esotéricas, concretamente con "congelar" a personas para perjudicarlas.

Para abordar el asunto con humor y sin perder el gancho televisivo, Cristina Tárrega no estará sola, ya que la acompañará Belén Rodríguez. En la promoción lanzada por Telecinco se las puede ver juntas dentro de un congelador. "¿Qué hacemos en un congelador con el frío que hace? He dicho veinte mil veces que yo nunca he congelado a nadie", afirma Cristina Tárrega. A lo que Rodríguez replica: "¿Pero en serio que no sabes congelar? No te preocupes porque yo te voy a enseñar".

La escena culmina con Luis Pliego irrumpiendo para poner a prueba a la colaboradora. "El próximo lunes te enseño a congelar, tráete papel y boli", remata Belén Rodríguez en 'Tardear'.