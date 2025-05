Marc Giró confirma el regreso de 'Late Xou', mucho más tarde de lo esperado

El regreso de 'Late Xou con Marc Giró' será más tarde de lo esperado, según ha revelado el presentador. El pasado mes de abril llegó a su fin por sorpresa el programa de entrevistas de La 1. Después de varias semanas de incertidumbre, a final de mes RTVE cerró un acuerdo para renovar el programa de Marc Giró.

El balance de 'Late Xou' en su salto de La 2 al prime time fue lo suficientemente positivo como para merecer la renovación. RTVE valoró el rendimiento del programa, que, pese a un descenso progresivo de audiencia, cerró temporada con una media del 9,8% y 795.000 espectadores, cifras similares a otros espacios de referencia de La 1.

No obstante, la gran incógnita era su fecha de regreso, teniendo en cuenta que La 1 ya suplió el hueco del martes y el resto de noches también están ocupadas. Cabe destacar que el canal contó con 'Late Xou con Marc Giró' en su promo de apuestas para primavera, por lo que todo apuntaba a que volvería pronto. Sin embargo, el regreso del formato de entrevistas será más tarde de lo esperado.

| RTVE

Y es que el propio Marc Giró ha confirmado en una entrevista en La Vanguardia que el regreso ya será el próximo curso. "Creo que reanudan el 'Late Xou' en septiembre", pregunta la periodista. "Así es", contesta Marc Giró, confirmando que habrá que esperar aún cinco meses para el regreso del espacio a La 1.

En la misma entrevista, Marc Giró ha destacado el buen momento que está viviendo ahora mismo: "Es que yo estoy bien, en lo personal y en lo profesional. Estoy en paz. Me ofrecieron presentar el magazine de las tardes de TVE 1, 'La familia de la tele', pero decliné porque me siento muy a gusto con lo que hago: presento en RAC 1 'Vostè primer', un programa que me parece importante y me encanta, lo mismo que 'Late Xou'"

"Ambos espacios no son meras plataformas para saltar a otro lugar, sino que quiero asentarlos, quiero defenderlos.Estoy muy a favor de esos presentadores de tele norteamericanos, señoras y señores que siguen conduciendo los informativos a los 70 años. Quiero llegar a esa edad en el sitio donde estoy", añade el cómico.