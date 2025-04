Se resuelve el futuro de Marc Giró tras la desaparición de 'Late Xou' de La 1

El futuro de 'Late Xou' está asegurado. Después de varias semanas de incertidumbre, RTVE ha cerrado un acuerdo para renovar el programa de Marc Giró. El ente público garantiza así su continuidad en la cadena pública tras el final de su tercera temporada.

La repentina desaparición del espacio de la parrilla de La 1 tomó a muchos por sorpresa, especialmente porque Marc Giró no se despidió de los espectadores en su última emisión. Desde RTVE confirmaron que la retirada se debía simplemente al final de temporada, aunque el silencio inicial alimentó todo tipo de rumores sobre posibles cambios.

Finalmente, el balance de 'Late Xou' en su salto de La 2 al prime time ha sido lo suficientemente positivo como para merecer la renovación. Según avanza El Confidencial Digital, RTVE ha valorado el rendimiento del programa, que, pese a un descenso progresivo de audiencia, cerró temporada con una media del 9,8% de cuota de pantalla y 795.000 espectadores, cifras similares a otros espacios de referencia de La 1. Además, sus dos primeros programas llegaron a liderar su franja horaria con un 13,4% y un 11,7% de share, superando el millón de seguidores.

| RTVE

La renovación también refuerza la posición de Marc Giró dentro de RTVE, tras haberse rechazado su incorporación a 'La familia de la tele'. Además, en las últimas semanas también se ha rumoreado su posible salto a otras cadenas como TV3 o Atresmedia. Sin embargo, tras la renovación, Marc Giró seguirá siendo uno de los rostros fuertes de la nueva etapa de La 1.

De hecho, 'Late Xou' aparece en la reciente promoción que RTVE ha lanzado para anunciar su oferta de primavera. Sin embargo, todavía no está claro si será antes del verano o habrá que esperar al otoño. Por el momento, la noche de los martes ya tiene un nuevo dueño: Arturo Valls aterriza en La 1 con 'That's my jam: que el ritmo no pare'. Por su parte, 'MasterChef' ocupa la noche de los lunes, mientras que 'The Floor' hace lo propio los miércoles.