La 1 pone fecha de estreno a 'That's my Jam' con Arturo Valls, que amplía su duración

TVE sigue renovando su parrilla y sumando nuevos formatos a su oferta. Tras el estreno de 'The Floor' y el inminente debut de 'La familia de la tele', RTVE apuesta ahora por un nuevo concurso musical donde la diversión está garantizada. Se trata de 'That's my Jam: que el ritmo no pare', donde dos equipos de celebridades invitadas se enfrentan a distintos retos para poner a prueba sus habilidades musicales.

El programa, que estrenó su primera temporada en Movistar Plus+, da el salto a la televisión pública y se emitirá en el prime time de La 1, manteniendo a Arturo Valls como presentador. En una rueda de prensa a la que TVeo ha asistido, la corporación ha confirmado oficialmente cuándo se emitirá. Y es que 'That's my Jam' será la nueva apuesta de La 1 para la noche del martes, después de 'La Revuelta', a partir del próximo 29 de abril.

Esto confirma que 'Late Xou con Marc Giró' ya tiene sustituto en la parrilla. Su última emisión fue justo antes de Semana Santa y, curiosamente, Marc Giróno mencionó en ningún momento que se trataba del último programa. Esta semana, en lugar del habitual late show, La 1 optó por emitir una película.

| RTVE

Pero el hueco ya tiene dueño, ya que llega 'That's My Jam: Que el ritmo no pare', un show que promete ritmo, humor y mucha competición entre famosos. Según ha declarado Arturo Valls, el programa contará con "invitados de lujo que vienen sin tomarse muy en serio. Se sueltan la melena, se desinhiben y se lo pasan muy bien". Así, las celebridades consiguen "ofrecer al espectador otra parte de ellos, porque se salen de su registro y eso es fantástico".

De esta manera, TVE prosigue en su camino de hacer una televisión de servicio público con el objetivo de conseguir la máxima audiencia posible. La corporación no cesa en sus estrenos y Arturo Valls será el siguiente en subirse a este barco. "Encantado de subirme a esta tendencia, ojalá pueda subirme a estos datos de audiencia también", ha expresado. Aparte de presentar, el valenciano es también productor ejecutivo del formato. Será el anfitrión de este original show lleno de música y de humor, en el que se arrancará con el micrófono a cantar en más de una ocasión.

El show es una adaptación de la versión original de Jimmy Fallon estrenada en Estados Unidos. De momento, La 1 ya tiene grabadas ocho entregas, que se emitirán con una duración de aproximadamente 75 u 80 minutos, el original era de 45 minutos. Roger López, director del programa, asegura que 'That's My Jam' no ha perdido el ritmo en su salto a la televisión pública. "El programa mantiene momentos de humor, emociones y anécdotas que conectan con el público. La adaptación nos ha costado lo suyo, pero el resultado vale la pena", comenta.

Uno de los principales retos fue trasladar un formato pensado para el público estadounidense al prime time de TVE. Para ello, han ampliado la duración del programa e incorporado más juegos y humor. Además, se da más espacio a la conversación, permitiendo conocer mejor a los invitados y descubrir algunas de sus anécdotas más divertidas.

| RTVE

Miriam García Corrales, directora de Entretenimiento de TVE, ha confirmado lo expresado por el director. El concurso llega a España "muy mejorado". "Se ha trabajado mucho en la puesta en escena y en los juegos", asegura. Sumado a esto, Jimmy Fallon, creador del formato, está muy satisfecho con la adaptación, destacando que esta versión está siendo llevada a otros mercados como un ejemplo.

"Es un programa que no puedes dejar de mirar, lleno de diversión, y en el que te mojarás literalmente", comenta García Corrales. "Es el tipo de programa perfecto para disfrutar con amigos o en familia. No hay que dejar de cantar ni de bailar, ¡el ritmo no puede parar!".

El concurso musical contará con invitados como Eduardo Navarrete, Ana Guerra, Chanel, Amaia, Eduardo Casanova, Eva Soriano, Paco León, María del Monte o Xuso Jones. También Vicco, Palomo Spain, David Bustamante, Grison, María León o Maribel Verdú, entre otros.

En el primer episodio, Angy, Eva Soriano, Carlos Baute y Raúl Pérez se enfrentarán por conseguir el codiciado radiocasette dorado. En su estreno conoceremos a la banda, liderada por Víctor Elías, responsable de la música en directo y de las nuevas versiones de los temas.

Así es 'That's my Jam: Que el ritmo no pare'

| RTVE

'That’s My Jam: que el ritmo no pare' es un concurso musical donde dos equipos formados por conocidas estrellas invitadas compiten, a través de diversas pruebas, por demostrar sus habilidades musicales. En cada episodio, Arturo Valls presenta a dos equipos de celebrities que compiten en una serie de juegos y actuaciones basados en música, baile y preguntas. El equipo ganador obtendrá el preciado radiocasete dorado del programa. Un formato lleno de diversión y entretenimiento que cuenta además con una banda de música en directo, capitaneada por Víctor Elías.

El programa consta de ocho juegos de diez minutos cada uno. La primera parte siempre es un juego de acertar canciones o cantantes. La segunda parte trata de retos divertidos. 'That's My Jam' es un gran show de entretenimiento en el que dos parejas de celebrities participan en pruebas y juegos en torno a la música. Se trata de un programa donde todo celebrity tiene que enfrentarse a cantar, sepa o no, sometiéndose a sus karaokes musicales poco convencionales. También, a pruebas de mímica mientras bailan, a juegos de preguntas y respuestas (con pelucas puestas) o a entrar en una pecera en la que, si cantas mal o tienes mala memoria, te mojas.

Este formato es la adaptación de la americana 'That's my Jam' presentada por Jimmy Fallon. Producida por Universal Television Alternative Studio junto a la productora de Jimmy Fallon, Electric Hot Dog. Su primera temporada en Estados Unidos alcanzó más de 250 millones de visionados en lineal y plataformas digitales. 'That's my Jam España' es la sexta versión internacional del formato. También, se ha adaptado en Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Mongolia, entre otros, por NBC Universal Formats.