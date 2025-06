Jarro de agua fría para Julen Katzy tras conocer su futuro en 'Valle Salvaje'

La aparente armonía entre don Bernardo y su hijo Leonardo, personaje de Julen Katzy, parecía haberse consolidado desde la llegada del marqués a 'Valle Salvaje'. Sin embargo, todo apunta a que esa paz no era más que una ilusión. Bárbara ha conseguido ganarse cierta simpatía por parte del consejero del rey, y la determinación de Leonardo como capataz ha sido digna de elogio. Aun así, don Bernardo no ha dejado de lado sus planes, justo cuando parecía resurgir una conexión entre la joven y su hijo.

La tensión se desata cuando Bárbara acude al pajar con la firme intención de obtener respuestas. Necesita saber si Leonardo, personaje de Julen Katzy, ha revelado a su padre lo que ocurrió: "Lo lamento, pero tuve que hacerlo para que entendiese mi verdadero motivo para estar aquí. Tuve que decirle que es por usted que aguanto las grandes jornadas de trabajo. El dolor en las manos, en la espalda. Por usted lo aguantaría todo. Tenía que hacerle ver a mi padre que mi amor por usted vale la pena, que es mi mayor motivo para vivir. Le pido disculpas de corazón por habérselo contado".

"Su padre no se esfuerza en ocultar cuando alguien no es de su agrado", responde entonces Bárbara en 'Valle Salvaje'. "Pues suerte que le he caído en gracia, porque cada vez que nos cruzamos parece que estaría encantado de imponerme una penitencia", añade con ironía.

No obstante, Bárbara no tarda en dejar clara su postura: "En lo que respecta a nosotros dos, las cosas no han cambiado, siguen igual. Es cierto que hace tiempo me importaba ser aceptada por su familia, pero ya no Leonardo".

Al día siguiente, don Bernardo visita el pajar de 'Valle Salvaje' para hablar con su hijo. Le felicita por su desempeño: "He estado buscando y no he encontrado a nadie que tenga queja alguna de tu trabajo como capataz". "No me ha sido fácil, pero me he hecho un nombre aquí. Me he ganado el respeto de los hombres, de don Rafael, Bernardo y de todos", responde Leonardo, personaje de Julen Katzy.

Sin embargo, la alegría se desvanece al oír las siguientes palabras de su padre: "Eso que te llevas contigo cuando vuelvas a la Corte". "¿No pensarás que voy a dejar que sigas haciendo de capataz aquí toda la vida?", pregunta.

El joven, firme, planta cara a su progenitor: "Me he ganado el derecho a decidir sobre mi futuro. Estoy bien aquí, no necesito nada más. No le pediré dinero ni que ejerza su influencia porque lo único que quiero es seguir luchando por Bárbara".

"Ninguna mujer, ni si quiera Bárbara vale tanto como lo que te estás jugando ahora mismo en tu vida", responde don Bernadro. Leonardo, personaje de Julen Katzy, le acusa de tratarle como a un niño, pero don Bernardo lanza un duro veredicto: "Es evidente que te has ganado el respeto de todos, incluso el mío, pero no vas a quedarte aquí toda la vida. Es un buen lugar, pero no es para ti. Y la segunda, Bárbara es una buena mujer, bella, inteligente, tiene algo de encanto, pero al igual que estas tierras no es para ti".

"Encontraremos una esposa que te satisfaga a ti y también a nuestros intereses, pero te aseguro que no será Bárbara", añade. Y antes de retirarse, lanza la sentencia que lo cambia todo en 'Valle Salvaje': "Volverás a la Corte en cuanto yo te lo diga".