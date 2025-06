El inesperado comunicado de Inés Hernand tras el final de 'La Familia de la Tele'

'La Familia de la Tele' ya es historia. El programa vespertino de La 1, presentado por María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand, no logró asentarse ni conectar con la audiencia tras algo más de un mes en antena. El cierre ha generado una oleada de reacciones, entre ellas, la de una de sus presentadoras, que ha decidido hablar sin filtros.

Inés Hernand, a través de un vídeo publicado en redes sociales, ha querido compartir sus sensaciones y hacer balance. "Lo primero que me sale del corazón es deciros que de verdad, muchas gracias. Por otro lado, disculpas", arrancaba.

"Soy una persona muy idealista, aunque no lo parezca, y en este mundo gris y en estos tiempos raros en los que vivimos, me gusta creer y confiar cuando percibo que alguien se atreve a hacer algo distinto. Con esta premisa accedí al formato y me encontré, como muchos de vosotros, con un programa que ha transitado bastantes escenarios que se alejaban, quizá, de una expectativa colectiva. Una expectativa con la que todos soñábamos, incluida yo", añadía.

| RTVE

De este modo, definía lo que esperaba que fuese 'La Familia de la Tele': "Una tele diversa, divertida, intergeneracional, didáctica, transgresora. Fantaseábamos también con estos personajes que todos conocemos de épocas anteriores, practicando otros contextos completamente distintos".

"Cuando se me ofreció la oportunidad, no quería perderme, honestamente, esta posibilidad de cambio. Al igual que también hablaba yo con María[Patiño], con Belén[Esteban], con Chelo[García Cortés], con Kiko[Matamoros], y pensaba firmemente en que no nos definen los formatos, sino la capacidad de adaptarnos y ofrecer nuevas versiones de nosotros mismos. Bueno, pues a partir de aquí, todos ya conocéis el plot twist. Creo que todos los proyectos colectivos tienen que tener respuestas colectivas, así que, de corazón, siento que no hayamos estado a la altura", explicaba.

La presentadora también quiso poner en valor el trabajo del equipo humano: "Respeto muchísimo la televisión, y más la pública, especialmente en los tiempos que corren, así como toda la gente que trabaja en ella. Cada tarde, he hecho lo que estaba en mi mano como presentadora, por implicarme y adaptarme al máximo, manteniéndome profesional. Es lo mínimo que podía hacer".

| RTVE

"Evidentemente, no estaba sola. Durante todo este tiempo he estado rodeada de grandes profesionales que también se han sobrepuesto a los malos datos, a las críticas, a los volantazos, haciendo lo posible por no dar por perdido el programa cada día. A todos ellos, de corazón, gracias también", añadía.

De este modo, Inés Hernand celebra que TVE haya optado por cerrar 'La Familia de la Tele': "No hay necesidad de televisar una agonía, porque al final no deja de ser como la vida misma. A veces las cosas salen bien, se aplaude, se celebra, y otras veces no. Y como esto va de evolucionar, de progresar y de que haya verdad, pues si no se está aprendiendo un producto que guste, o no se está cumpliendo las expectativas de la gente, se ha de poner un punto y final".

"Entiendo que es una realidad que estamos ante un nuevo ciclo de temáticas de interés, de personajes, de circunstancias. Creo que los que nos dedicamos al entretenimiento tenemos también la responsabilidad de saber leer la sala y de preferir un contenido que guste. Así que, de nuevo, disculpas por no haber sabido dar con esa fórmula. Ojalá haya próximas veces y estoy de corazón muy agradecida siempre por vuestra complicidad", concluía su mensaje Inés Hernand.