La mayor confesión de María Patiño en 'La Familia de la Tele' sobre Inés Hernand

'La Familia de la Tele' llega a su fin tras apenas seis semanas de vida. El programa, que pretendía mezclar análisis televisivo con entretenimiento coral, no ha logrado conquistar a la audiencia. La fecha de cierre es este miércoles 18 de junio, pero la despedida no ha venido exenta de confesiones.

El pasado martes, 'La Familia de la Tele' dedicó buena parte del programa a hacer balance. Entre bromas, reflexiones y agradecimientos, María Patiño protagonizó uno de los momentos más sinceros de la emisión. La periodista compartió por primera vez un conflicto interno que había permanecido fuera de plano hasta ahora.

"Mis muertos los manejo yo. He pasado momentos muy jorobados en el programa", reveló. Según explicó, durante su paso por el formato ha atravesado episodios de ansiedad y tensión que afectaron directamente a su relación con sus compañeros: "He visto enemigos donde no los hay".

| RTVE

En un giro inesperado, María Patiño señaló directamente a una de sus compañeras de plató. "He creído que tenía un problema con Inés Hernand y he llegado a estar a punto de perder el control en un plató", revelaba. La declaración sorprendió a la propia Inés Hernand, que apenas pudo ocultar su desconcierto ante la cámara.

Lejos de buscar dramatismo, María Patiño quiso dar contexto a sus palabras. Recordó su trayectoria reciente, marcada por haber llevado las riendas de 'Ni que fuéramos' en solitario, y cómo el paso a un formato más compartido supuso un reto emocional inesperado. "Te das cuenta de que no puedes pensar en lo que tú sientes o crees que es justo o no es justo porque este no era el programa de María Patiño, era de 'La familia de la tele'", explicaba.

"Quería estar sola y llegó un momento en el que me encerré en mí misma", añadía María Patiño. Relató incluso una anécdota que ilustra el nivel de desconexión que llegó a sentir: durante una pausa, permaneció 17 minutos sin decir una palabra. Un silencio que, según se comentó en 'La Familia de la ele', algunos malinterpretaron como un gesto hostil por parte del resto del equipo.

"Estaba metida en mi mundo y mi planeta. Y una deriva sus demonios a otras personas, y me parece tan injusto que quiero pedir perdón", cerró María Patiño, visiblemente emocionada.

Inés Hernand y Aitor Albizua también tomaron la palabra para hablar del proceso de adaptación entre los tres presentadores. Reconocieron que hubo fricciones iniciales, pero celebraron cómo el tiempo, aunque breve, les permitió encontrar un cierto equilibrio. "Estas seis semanas han parecido seis años", bromeó Inés Hernand.