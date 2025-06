La decisión de Arturo Sancho que da un giro de 180º a su poder en 'La Promesa'

'La Promesa' ha dado un giro inesperado tras descubrirse la verdadera razón detrás del supuesto robo de Toño. Lo que en un principio parecía un acto delictivo, se ha revelado como una desesperada jugada en una partida clandestina. Toño, acorralado por las deudas, lo apostó todo, incluido el coche, y lo perdió en 'La Promesa'.

Su intento por engañar a Manuel, personaje de Arturo Sancho, no ha funcionado: el heredero del marquesado ha destapado toda la verdad en 'La Promesa'. Pese a la traición, Manuel ha optado por el camino de la compasión y ha decidido hacerse cargo de las cuantiosas deudas que arrastra el hijo de Simona. Su objetivo es permitir que Toño recupere las riendas de su vida, pero el dilema es evidente, ante la problemática de reunir tanto dinero en tan poco tiempo.

La única opción que ha contemplado Manuel ha sido acudir, de nuevo, a Leocadia, que, como era de esperar, no ha ofrecido su apoyo de forma desinteresada. Aunque ha accedido a facilitarle el dinero necesario, ha dejado claro que su inversión tiene un precio muy alto: "Esto no lo hago por bondad, sino por cálculo. No hay simpatía que justifique un desembolso así. Te doy este dinero por la misma razón que me movió a darte el otro. Creo que esta empresa tuya tiene futuro y yo quiero formar parte de él".

| RTVE

"Si con las 10.000 pesetas que ya te di obtuve el 40% de la empresa, con estas 5.000 que te acabo de dar, me corresponderá un 20% adicional, ¿no?", dijo. Una jugada que la posiciona como socia mayoritaria con un 60% del negocio, relegando a Manuel, personaje de Arturo Sancho, a un papel secundario en su propio proyecto.

El personaje de Arturo Sancho ha intentado negociar, dejando claro su malestar: "No me siento cómodo perdiendo el control de mi empresa". Pero Leocadia no ha cedido y ha presionado con elegancia: "Ni entiendo ni quiero entender de metales, tornillos... Tú estás en apuros financieros y tienes la suerte de que yo estoy dispuesta a resolverlos, una vez más. Y te aseguro que no me va a salir barato. La mejor forma de agradecerlo es dejando a un lado todos tus reparos. Voy a hacer un desembolso de dinero y eso es lo importante. A no ser que prefieras que no invierta".

Ante la falta de alternativas y con el tiempo en contra, Manuel ha accedido, aunque no sin antes dejar clara su intención de formalizarlo todo. "Está bien, pero me gustaría dejar por escrito los cambios en nuestra asociación", concluyó el pacto en 'La Promesa'.