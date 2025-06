La confesión más dura de Anita Williams en 'De Viernes' sobre su paso por la cárcel

Tras conquistar al público como cuarta finalista de 'Supervivientes', Anita Williams reapareció en el plató de 'De Viernes' para abrirse en canal y contar los capítulos más complicados de su vida. Entre ellos, uno de los más impactantes: su ingreso en prisión.

"Llevaba dos semanas en la academia porque estaba estudiando para ser Mossos D'Esquadra y mi familia son Guardias Civiles, quería seguir con ese trayecto. Cuando me pillaron que había robado la camiseta pensé como de mi DNI me va a llegar la denuncia y no voy a poder estudiar", relató Anita en 'De Viernes'.

La influencer explicó cómo una decisión aparentemente inofensiva acabó teniendo consecuencias muy graves: "Les di el DNI que me había dejado una amiga para salir de fiesta y le llegó la denuncia. Me pusieron las horas para cumplir con la comunidad, que fueron 300 y pico, las hice casi todas. Me fui a Madrid a vivir y me olvidé de eso porque tenía que centrarme en mí otra vez".

| Telecinco

Anita confesó que su detención le pilló desprevenida: "En el trabajo y de un día para otro estaba en un hotel y vino la policía a mi puerta. Me dan la notificación, me llevan a la comisaria y me preguntaron si quería un abogado, yo no entendía para qué era. Cuando fui a firmar ponía en el papel 'ingreso en prisión' y le dije que se había equivocado".

A pesar de su incredulidad, las autoridades confirmaron que la orden era real. "Si llegan a decírmelo antes hubiese podido hablar con mi madre, hubiera pedido un abogado y no todo así tan loco. Me llevaron directa a los juzgados de Plaza Castilla, yo tenía 22 años y no tenía ni a mi familia en Madrid", recordó.

Anita vivió uno de los momentos más duros cuando tuvo que contactar con su madre desde la cárcel: "Me habían quitado el móvil. Gracias a Dios me lo cogió y cuando respondimos me puse a llorar, ella estaba sofocada perdida y claro a los meses cuando vinieron me enteré qué era porque faltaban 20 horas de la comunidad. Nadie me había explicado absolutamente nada anteriormente y entre sin saber que había hecho. Cuando salí de allí tenía claro que no quería ser una persona que hacía que su madre sufriera hasta sin querer".

"Ahora pienso mucho y valoro las cosas. Escribía mucho porque era una forma de explicarle a la gente como lo estaba llevando porque cuando sales de un lugar así, muchas cosas se olvidan", reveló en 'De Viernes'.

Además, recordó un episodio especialmente tenso con una interna: "Hubo una chica también que me empecé a llevarme bien con ella y le gustaba. Vino la novia de ella y se pensaba que me estaba liando con ella. Vivía subiendo el módulo y saliendo del comedor me pegó por la espalda y al girarme la grité y vinieron a por mí los guardias".