Ana Luque no se corta por lo que se atreve a decir sobre Olga Moreno en 'Fiesta'

La tensión entre Ana Luque y Olga Moreno sigue creciendo y ha sumado un nuevo episodio en 'Fiesta'. Después del tenso enfrentamiento telefónico que protagonizaron en directo hace una semana, Ana Luque ha reaparecido en el plató para aclarar su postura. La colaboradora ha admitido errores y ha vuelto a señalar a Olga como parte responsable del distanciamiento entre ambas.

"Parece que estamos en una guardería y que nos hemos peleado", comenzó diciendo Ana Luque, en un intento de restar dramatismo al desencuentro. No obstante, dejó claro que su opinión no ha cambiado: "He tenido algunas cosas, que yo sigo reafirmándome. Yo tengo parte de verdad y ella tiene la suya".

Ana Luque, de este modo, insistió en que la reacción de Olga Moreno en 'Fiesta' fue desproporcionada: "Es una pataleta de niña de guardería. Si tú no quieres ser mi amiga por una pataleta de niña de guardería...". Además, aseguró que nunca tuvo intención de perjudicarla y que simplemente expresó un sentimiento, ya que en su momento no sintió el respaldo que esperaba de quien consideraba una amiga.

| Mediaset

Según explicó, la entrevista que desató el conflicto solo recogía una reflexión honesta: que Olga Moreno sí la defendió, pero no con la intensidad que ella hubiera mostrado en su lugar. "Tú vas a un concurso y eres mi amiga, yo te pondría en todas las redes todo el rato", explicó Ana Luque, dolida por la falta de visibilidad de ese apoyo.

Lejos de mostrarse arrepentida, la colaboradora de 'Fiesta' reivindicó su comportamiento a lo largo del tiempo. "Voy con la cabeza muy alta a todos los sitios porque creo que no he ofendido ni he sido mala persona con nadie", afirmó. Emma García, por su parte, resumió el fondo del conflicto con una frase que pareció dar en la clave: "Ese es el dolor de Ana, que defendió más a otra persona que estaba en 'Supervivientes' que a ella".

En la tarde, 'Fiesta' con Emma García se mantuvo en audiencias con un flojo 8,5% y 690.000 espectadores en Telecinco. El programa de Emma García consiguió picos por encima del 10% en algunos minutos.