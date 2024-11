El público no se deja engañar por 'Gran Hermano' y dicta sentencia con la expulsión

La casa de 'Gran Hermano' vivió una de las expulsiones más ajustadas de la edición durante la emisión de la decimotercera gala en Telecinco. Tras un intenso televoto que enfrentó a Laura y Daniela, la audiencia decidió finalmente que Laura abandonara el concurso. Este desenlace se produjo apenas una semana después de la salida de Manu, dejando una clara huella en la dinámica del reality.

La decisión tuvo su origen en las nominaciones de la semana anterior, donde las madres y defensoras de los concursantes jugaron un papel crucial. Desde el salón, estas decidieron los puntos que dejarían a Daniela, Adrián, Laura y Edi en la cuerda floja. No obstante, durante las últimas galas, tanto Adrián como Edi fueron salvados. El primero por la decisión de Daniela en su rol de 'Súper Big Bro', y el segundo gracias al voto de la audiencia.

Esto dejó el duelo final entre Laura y Daniela, con unos porcentajes muy ajustados: un 52% frente a un 48%. El momento decisivo llegó con Jorge Javier Vázquez anunciando el cierre del televoto y declarando: "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Laura". Por lo tanto, el público de 'Gran Hermano' no se ha dejado engañar y es la tercera vez que expulsa a Laura Galera de la casa, ahora sin posibilidad de retorno.

| Mediaset

La noticia provocó una reacción dispar tanto dentro como fuera de la casa. En la sala de expulsión, Daniela expresó su alivio al ser salvada, aunque con humildad: "Nunca lo he visto como un duelo", aseguró. Por su parte, Laura se despidió mostrando gratitud: "Gracias a los que me habéis apoyado y perdón por lo que habéis soportado".

Sin embargo, en el plató, la polémica estaba servida ante las críticas de Manu a Vanessa: "Me ha quedado claro que aquí el respeto y la educación escasea. Hay momentos y momentos y hay situaciones... Se me ha puesto delante a celebrar". "Eres una provocadora y he tenido que relajarlo", decía María José Galera contra Vanessa en el plató de 'Gran Hermano'.