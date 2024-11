Frank Blanco se ve obligado a pedir disculpas por lo que dijo en 'Gran Hermano'

La tensión de Guadalix de la Sierra se coló en el plató. Frank Blanco se convirtió en uno de los protagonistas del último debate de 'Gran Hermano'. El colaborador lanzó un polémico comentario que, al momento, fue criticado por muchos seguidores del reality.

Los concursantes de 'Gran Hermano' están en pie de guerra, y lo están más que nunca. La casa estaría dividida en dos bandos, o lo que es lo mismo, toda la casa contra Maica y Daniela. Una separación de la que se han hecho los colaboradores, mostrando su punto de vista.

Miguel Frigenti fue el primero en pronunciarse sobre esta división de grupos. "Ellas no se apartan, sois vosotros los que estáis todo el día yendo en contra de ellas, yo también me apartaría", denunciaba el colaborador. Frank Blanco le respondió al grito de "ellas no hacen más que crear conflicto".

Unas declaraciones que enfurecieron a Miguel Frigenti, que prosiguió contando que "la llaman "Sor Lejía", se meten continuamente con ella". Frank Blanco se hartó, soltando un comentario con el que desató la polémica."Cuando hay dos personas que tienen un problema con diez, el problema debe ser de esas dos", sentenciaba el colaborador.

"No, eso no es verdad. A mí en el colegio me marginaba toda la clase y yo no tenía ningún problema", le contestó Miguel Frigenti, llevándoselo a lo personal. Aunque no se pronunció la palabra 'bullying', las redes sociales se hicieron eco del momento, dejando caer que Frank Blanco estaba haciendo apología del bullying.

De hecho, entre las numerosas críticas que tuvo el colaborador de 'Gran Hermano' por redes sociales, se encontraba la de Naomi Asensi. La ganadora de 'Gran Hermano VIP 8' respondió a Frank Blanco, bastante indignada. "Amore, ¿el bullying sabes qué es? Esa regla no siempre es así...", le reprochaba la influencer.

El también colaborador de 'TardeAR' se hartó de las críticas y decidió responder públicamente. "Aclaro, en 'Gran Hermano' he hablado de un caso muy concreto, dos concursantes y su comportamiento. Mi comentario se circunscribe a ese contexto, rechazo el bullying y lamento que se hayan podido malinterpretar mis palabras", se justificaba Frank Blanco.