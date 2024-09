Las advertencias de María José Galera en 'Gran Hermano' por lo que han hecho a su hija

El reciente enfrentamiento entre Laura y Manu en la casa de 'Gran Hermano' ha desatado un fuerte enfado en María José Galera en plató. El altercado entre los dos participantes ha provocado que la madre de la joven arremetiera contra Manu y expresara su deseo de intervenir en el concurso para apoyar a su hija. De hecho, ha llegado a proponer acudir a los exteriores de Guadalix de la Sierra para tener una conversación a gritos con ella.

Todo comenzó cuando Laura, por fin, se armó de valor y confesó sus sentimientos hacia Manu. Sin embargo, la reacción del gaditano no fue la esperada, lo que desató una gran tensión. La situación empeoró cuando, poco después, Manu fue sorprendido criticando a Laura junto a Elsa, algo que ella presenció sin previo aviso.

Lo más doloroso para Laura fue el comportamiento burlón de Manu al enterarse de sus sentimientos, lo que la hizo derrumbarse en lágrimas.

Ante esta situación, María José Galera no pudo contener su indignación y explotó en directo en el plató: "¿Puedo entrar en la casa?. Está viendo el juego que hay, porque le ponen buena cara y por detrás la están apuñalando. Para mí, Elsa se me ha caído. Con los sentimientos de una persona no se juega y está jugando con los sentimientos de una niña. ¡El problema lo tiene Elsa!".

"Veo a mi hija sufriendo, triste y que no está disfrutando de esa casa por culpa del 'bien queda'. ¡Que me voy a la casa ahora mismo, eh! Me pongo a gritarle: '¡Niña, tira para la Giralda y deja a La Caleta de lado!'. Que cojo el coche ahora mismo", sentenció. Estas declaraciones dejaron claro el nivel de frustración que siente al ver a su hija inmersa en una situación emocional tan complicada en 'Gran Hermano'.

Aunque Ion Aramendi le explicó que no era posible acudir a la casa ni enviar mensajes, María José Galera insistió en su postura. "Si pudiese hablar, subiría y solo le diría una frase: 'Cariño, que tú tires para la Giralda, que es Sevilla. A Cádiz déjala atrás'. Y también que Elsa es una falsa, como los billetes del Monopoly", decía.

Finalmente, tras la acalorada discusión, Laura optó por disculparse con Manu por su reacción. Sin embargo, él no fue del todo sincero sobre los comentarios despectivos que había hecho junto a Elsa, limitándose a admitir que, en algún momento, había pensado mal de ella.