Daniela llega al límite por Vanessa y se plantea abandonar 'Gran Hermano'

La tensión dentro de la casa pequeña de 'Gran Hermano' ha alcanzado un nuevo nivel tras la incorporación de tres nuevos concursantes el pasado jueves 19 de septiembre. Aunque los recién llegados no son los protagonistas del conflicto, la fricción entre Vanessa Bouza y Daniela Cano, ha captado todas las miradas. De hecho, en medio de esta disputa, Daniela ha dejado entrever en el confesionario su intención de abandonar 'Gran Hermano', como ha adelantado 'Socialité'.

El desencadenante de la situación fue una discusión en la cocina, cuando Vanessa lanzó un comentario directo a Daniela: "Parece que estás a la mínima. Si no estás haciendo nada en la cocina, pues friega". Esta crítica no fue bien recibida por la colombiana, que defendió con contundencia su postura: "Yo limpio, ¿eh? No me importa, yo he estado limpiando todos los días".

Daniela, además, manifestó su malestar ante lo que consideraba un ataque injustificado: "No soy ninguna marquesa, no sé por qué te tienes que meter conmigo". Sin embargo, Vanessa insistió: "Hoy estás en plan marquesa, te has levantado y te has quedado ahí puesta por el ayuntamiento".

"¿Pero qué dices? Estoy flipando, ¿marquesa de qué? ¿Cuántas veces he recogido vuestra mierda y no me he quejado?", contestó Daniela. La tensión escaló cuando Daniela exigió respeto: "Deja de hablarme como una puta mierda, porque no me lo merezco. A ti no te he hablado en ningún momento mal".

Horas después, en el confesionario, Daniela expresó su frustración, señalando que Vanessa "se ha puesto a limpiar y hacer este paripé" con el fin de evitar futuras nominaciones. Además, ha recordado que "en la otra casa hay dos que la nominaron porque no cogía ni un mocho". La situación ha puesto a Daniela al límite, como quedó claro en su emotiva confesión: "Si le quiere hablar como una mierda a su marido, me parece estupendo. Pero yo no soy su marido".

Con la paciencia agotada, la concursante colombiana se defendió de las acusaciones y dejó en claro su descontento. "Yo a ti no te he hecho nada y no he dicho nada ni me he quejado ni porque tenga relaciones sexuales ni tengas nada. No me he quejado", sentenció.

Además, Daniela concluyó con una reflexión contundente:"¿No te gusto? Ignórame, como si no existiera. I'm dead", y, en un gesto desesperado, declaró: "Yo quiero irme". Unas imágenes completas de este tenso momento que se verán en debate de este domingo 22 de septiembre con Ion Aramendi.