El público de 'Gran Hermano' deja en shock a los concursantes con la doble expulsión

La tercera gala de 'Gran Hermano' ha arrancado con grandes sorpresas y una dinámica que ha dejado a los espectadores y concursantes en vilo. La noche estuvo marcada por dos expulsiones, decididas por el público con sus votos, en lo que ha sido uno de los momentos más tensos de la edición hasta ahora. Dos salidas que los concursantes no esperaban.

La gala comenzó con Jorge Javier Vázquez conectando con los concursantes en el salón de la casa grande. Además de repasar las sensaciones de los nominados, el presentador anunció un giro inesperado en los resultados de las votaciones: un cambio significativo en los porcentajes de los expulsados. "Se ha producido un sorpasso en los porcentajes", comentó Jorge Javier Vázquez, antes de mostrar a los concursantes los misteriosos resultados en porcentajes ciegos.

Con los nervios a flor de piel, los nominados esperaron ansiosamente el veredicto. Uno de ellos se encontraba al borde de la expulsión con un elevado 39,7% de los votos, mientras que el segundo le seguía muy de cerca con un 38,9%. El tercero, quien logró esquivar la expulsión, lo hizo con un considerable 21,4%.

El primer momento clave de la noche llegó cuando Jorge Javier Vázquez, sin más dilación, reveló la primera expulsión. "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Óscar", anunció el presentador. La noticia tomó por sorpresa a los compañeros de Óscar, quienes no dudaron en abrazarse a él para despedirlo, pese a los conflictos recientes.

Visiblemente impactado, Óscar reflexionó sobre su salida: "No sé lo que se ve fuera ni la imagen que se proyecta fuera y es lo que quiero saber ahora cuando llegue". Lo que no esperaba era llegar a la casa pequeña y reunirse con Vanessa y Daniela, a las que ha criticado duramente en 'Gran Hermano'.

Poco después, llegó el turno de una segunda salida, esta vez en la sala de expulsión, donde Óscar y Juan esperaban con nerviosismo la decisión final del público. Tras un breve suspense, Jorge Javier Vázquez sentenció: "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Juan". Este segundo giro de la noche sorprendió a ambos concursantes, que se despidieron afectuosamente antes de que Juan abandonara la casa.

Al despedirse, Juan expresó sus sentimientos sobre su breve paso por el reality: "Es tan complicado estar aquí. Desde fuera no sé cómo se pueden ver las cosas. Yo me quedo a gusto, he sido real en todo momento, he sido yo… Me hubiera gustado continuar. Me da rabia porque han sido dos semanas y, al final, para conocerme se necesita más tiempo".