La amenaza de María José Galera a Vanessa por lo que hace a su hija en 'Gran Hermano'

La tensión en la casa de 'Gran Hermano' sigue escalando, y esta vez, la última polémica involucra a Vanessa y Laura, que protagonizaron un fuerte enfrentamiento en la última gala. Sin embargo, quien ha acaparado la atención fuera de la casa es María José Galera, exconcursante de la primera edición del reality. Muy enfadada, desde plató, como defensora de su hija, ha lanzado una severa amenaza a Vanessa.

El conflicto surgió cuando Vanessa, tras 'Gran Hermano: Límite 48 Horas' del martes, celebró públicamente con aplausos la nominación de Laura. El gesto no pasó desapercibido para la audiencia ni para los compañeros en la casa. Laura, afectada, rompió en lágrimas ante la situación, siendo solo Ruvens el único concursante que recriminó el comportamiento de Vanessa.

Desde plató, María José Galera, notablemente molesta, no dudó en criticar el acto. "Lo vi trabajando y me pareció grosero, un aplauso por parte de una señora de 39 años, con una niña de 20, que todavía no sé por qué. ¿Has visto la honestidad y la humildad que tiene?", expresó María José Galera, refiriéndose a la actitud de su hija, quien aceptó las disculpas de Vanessa tras haberla hecho llorar.

| Mediaset

El momento culmen llegó cuando Jorge Javier Vázquez preguntó a María José Galera si también había perdonado a Vanessa. La respuesta de la exconcursante no dejó lugar a dudas sobre su postura: "¿Yo? Espérate, que cuando la vea le tengo que contar. Tengo que hablar con ella de mujer a mujer, no de niña a mujer. De mujer a mujer. Esa y yo tenemos que hablar, pero, además, no delante de las cámaras, sino en privado", añadió la defensora, visiblemente indignada.

Un contundente mensaje que no solo despertó una ovación en el plató, sino que también dejó clara la postura de María José Galera ante la situación vivida por su hija Laura. Las palabras de la sevillana llegaron poco antes de que el programa cerrara las votaciones para las nominaciones, en las que su hija Laura comparte lista con Vanessa, Maite y Daniela. Sin embargo, finalmente consiguió salvarse junto a Maite.