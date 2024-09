Lucía estalla en 'Gran Hermano': amenaza con abandonar tras la expulsión de su hermana

Este jueves, 19 de septiembre, Telecinco emitió la tercera gala de 'Gran Hermano', marcada por la expulsión fulminante de Silvia. La joven cometió sin darse cuenta un error que descubrió su falsa identidad, un hecho que ha causado gran revuelo en la casa. La salida de Silvia no fue bien recibida por su hermana Lucía, quien no tardó en arremeter contra la organización de 'Gran Hermano', como captaron las cámaras del 24 horas.

Todo comenzó cuando Elsa desveló en el confesionario el secreto de las mellizas Silvia y Lucía, quienes realmente no eran pareja, como habían hecho creer a sus compañeros, sino hermanas. Esto fue suficiente para que 'Gran Hermano' decidiera expulsar a Silvia, quien con su error puso fin al engaño que habían mantenido durante los últimos dos días en la casa.

Una decisión que ha desencadenado la furia de Lucía porque, según su versión, no les advirtieron de las fuertes consecuencias que traería la revelación de su obligado secreto. "Esto de mi hermana es una guarrada, porque yo no he entrado como una concursante normal, sino que tengo que fingir ser una persona que no soy. ¡Me lo mandan! ¿Dónde me habéis hecho firmar eso?", expresó la concursante, visiblemente afectada y enfadada.

| Mediaset

El malestar de Lucía fue tan intenso que incluso llegó a plantearse abandonar la casa de 'Gran Hermano'. Durante una conversación en el baño con Laura y Violeta, confesó: "¡Me da igual, me voy a ir! Yo esto no lo quiero vivir, porque me han engañado. ¡No lo quiero vivir! Esta no es mi vida y no quiero vivir esta experiencia".

Además del mal trago por la expulsión de su hermana, la situación se complicó aún más cuando Silvia fue privada de su derecho a nominación debido a la mecánica de las votaciones y el veto directo de Edi. Para empeorar la noche, Lucía se encuentra entre los nominados de esta semana, junto a Laura, Luis y Nerea. Dos de ellos serán expulsados el próximo jueves aunque no abandonarán el programa, sino que se trasladarán a la casa pequeña.